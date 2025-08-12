Takács Péter már nem tagadja, hogy szerelők mentek be egy szülésre a fehérvári kórházban

Bár korábban Takács Péter még tagadta, hogy vízvezeték-szerelők mentek be egy vajúdó nőhöz, új posztjában már azért bírálja Magyar Pétert és az RTL-t, mert ők az egészségügyi államtitkár szerint azt mondták, a szerelők zaklatták a szülő nőket:

Ki az a megborult tudatú idióta, aki szerint a kórház bármelyik dolgozója – legyen az egészségügyi vagy műszaki szakember – azért járkál be szülőszobába vagy vizsgálóhelyiségbe, hogy zaklassa a szülő nőket. Hát természetesen Péter Magyar és a cselédsajtó első számú hazugsággyára, a külföldről fizetett propaganda ékköve az RTL…

– tajtékzik Takács, aki azonban közvetve elismeri ezzel, hogy valóban járhattak szerelők abban a helyiségben, ahol épp vajúdott egy nő.

Mert ez a lényeg: ezek a kollégák a betegekért, az ő biztonságukért dolgoznak megfeszítve egy makacs probléma megoldásán. Az ellenzék közepes szellemi képességekkel de annál nagyobb rosszindulattal megáldott vezére pedig most már napok óta a legaljasabb módon támadja őket. Nekik ugyanis ez maradt: okádni a hazugságokat

– írja továbbá az államtitkár, aki vasárnap még arról beszélt, hogy „az egyik egészségügyi dolgozó (esetünkben egy műtős kolléga) vállalta, hogy ezeket az egyszerű szerelési teendőket megtanulja és elvégzi ott, ahol éppen a fertőtlenítés alatt zajlik valamilyen egészségügyi beavatkozás”.

A Fejér Megyei Szent György Kórház szülészetén teljes vízkorlátozás van, palackos vízzel kell fürödniük a kismamáknak, és nem lehet inni a csapból, emiatt szerelik a vezetékeket. Vasárnap aztán Magyar Péter osztotta meg egy házaspár történetét a kórházból: „Durván két órája megkezdődött a vajúdás, és a nővérek azt az utasítást kapták, hogy be kell engedniük a vízvezeték-szerelőket abba a helyiségbe, ahol épp szülés történik” – írta a férj. Akkor ezt a kórház még tagadta, ám hétfőn jelentkezett egy másik nő, aki az RTL beszámolója szerint ugyancsak arról írt, hogy szerelők törtek rá:

40 hetes vagyok ma, az ambulancián, széttárt lábakkal, méhszájvizsgálat közben kiabáltam a vízszerelővel, hogy tán nem kellene bejönni

– írta. A kórház ezután már nem tagadta, hogy valóban vízvezeték-szerelők mehettek be szülő nőkhöz, de azzal védekeztek, hogy minden esetben munkavédelmi ruházatot viseltek, továbbá előre jelzik érkezésüket, amihez engedélyt is kértek. A fertőtlenítést végzők figyelmét pedig ismételten felhívják, várják ki, amíg befejeződnek a pár perces vizsgálatok. (via RTL, 24.hu)