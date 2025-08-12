Új szabadstrand nyílt Budapesten

Megnyílt Budapest legújabb szabadstrandja, a Duna-fürdő Árasztó-part Újbudán, a XI. kerületben – közölte a Főpolgármesteri Hivatal az MTI-vel. A szabadstrand augusztus 31-ig mindennap 10-18 óra között tart nyitva, az időjárástól, a vízállástól és a vízminőségtől függően. A strand kialakítása a fővárosi önkormányzat kezdeményezésére, a XI. kerületi önkormányzattal együttműködve valósult meg. A fürdőhely alkalmasságát a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. igazolta.

Az Árasztó-part megközelíthető a 33-as autóbusszal, valamint kerékpárral a gáton kijelölt bicikliúton.