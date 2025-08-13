Ellopták Kurtot, aki már 25 centiméteres volt, és készségesen úszott a felszínre, amikor a gyerekek a nevén szólították

Ismeretlenek ellopták egy német település közszeretetnek örvendő brokátpontyát, a rendőrség nyomozást indított, idézi a DPA hírét az MTI. Az eset a délnyugat-németországi Sasbach am Kaiserstuhlban történt, és egyrészt általános felháborodást okozott, másrészt nyomozás indult a történtek után.

Jörg Oberkirch, a helyi tanács tagja a sajtónak nyilatkozatva mély szomorúságának adott hangot. Elmondta, a Kurt nevezetű brokát-, avagy koi ponty a település szökőkútjában élt, és nagyon barátságos volt, például készségesen a felszínre úszott, amikor a gyerekek a nevén szólították. Oberkirch nem érti, „miként vehetik egyesek semmibe más emberek tulajdonát és értékeit”.

A rendőrség megerősítette, hogy a halat településszerte nagy becsben tartották, egyúttal felszólította az embereket, haladéktalanul jelezzék, amennyiben bármilyen információjuk van az eltűnéséről.

Egyikük sem Kurt, ők csak illusztráció Fotó: SILAS STEIN/dpa Picture-Alliance via AFP

A Badische Zeitung című lap Kurtról szóló tudósítása szerint a halat egy társával együtt több mint 10 éve vásárolta egy helybéli, majd elhelyezte őket a szökőkútban. Bár a társa később elpusztult, Kurt kiválóan érezte magát, „gazdája” pedig minden nap, az újságoshoz tett reggeli útja során enni adott neki.

A férfi menye, Michaela Belle a lapnak elmondta, apósa mellett idővel a környékbeliek is rászoktak arra, hogy meglátogassák Kurtot, és el is társalogtak az évek során 25 centiméteresre megnőtt hallal. A Badische Zeitung úgy tudja, két éve Kurt élete veszélybe került egy arra tévedt kócsag miatt, ám a szökőkút köré felhúzott kerítés megóvta őt.

Az MTI híre nem tér ki rá, de a brokátponty a szakértő források szerint sokkal több, mint egyszerű díszhal, amennyiben mély szimbolikával bír a japán kultúrában. Szimbóluma a kitartásnak és a bátorságnak, és gyakran társítják a sikerhez és a győzelemhez is. Ha ez így van, akkor nagyon is remélhető, hogy végül minden jóra fordul.