Fél év alatt 120 ember mondott fel az Oktatási Hivatalban

Azonnali bértárgyalást kezdeményez a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) a miniszterelnöknek és a belügyminiszternek írt levelében, miután az alacsony bérek miatt fél év alatt felmondott az Oktatási Hivatalban dolgozók 10 százaléka, összesen 120 dolgozó – írja a Népszava.

Boros Péterné levelében arról tájékoztatta Orbán Viktort és Pintér Sándort, hogy ez a helyzet a magyarázata annak, hogy már április 23-án is sztrájk-készültségben voltak az Oktatási Hivatal dolgozói.

Ahogy a lap is írja, a dolgozók több mint 50 százaléka sztrájkolni akart, erről írásban is nyilatkozott, de a kormány ezt leállította azzal, hogy a munkabeszüntetés törvénytelen lenne. Azóta előrelépés nem történt, ezért Boros Péterné most sürgős bértárgyalást kezdeményezett. Az érdekképviseleti vezető arra vár választ, hogy mikor-, és milyen mértékben kívánja a kormányzat a fizetést olyan szintre emelni, ami megállítja a felmondásokat.

Azt írta, hogy megoldás lenne, hogy a diplomás szakemberek bérét minimum az oktatási intézményekben dolgozó tanárok keresetéhez igazítsa a kormány.