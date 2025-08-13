Megjelentek a Nemzeti Gárda katonái Washingtonban

Fotó: KAYLA BARTKOWSKI/Getty Images via AFP

Már megjelentek a Nemzeti Gárda katonái Washington utcáin, azután, hogy Donald Trump amerikai elnök közölte, „visszaveszi” a fővárost, egyben Columbia kerületi önkormányzati törvényének 740. szakaszára hivatkozott, ami a washingtoni rendőrséget közvetlen szövetségi ellenőrzés alá helyezi. Trump közölte, hogy a „törvény és a rend helyreállításának” elősegítése miatt beveti a Nemzeti Gárdát, saját közösségi oldalán pedig azt írta: „Washington felszabadul”, illetve hogy „eltűnik a bűnözés, a kegyetlenség, a mocsok és a söpredék”. Ehhez pedig hozzátette: „Én újra naggyá teszem a fővárosunkat”.

Fotó: KAYLA BARTKOWSKI/Getty Images via AFP

Trump azért vezényelte a gárdistákat a városba és vette át az irányítást a rendőrség felett, mert szerinte az erőszakos bűncselekmények már kezelhetetlenek. Muriel Bowser, Washington demokratapárti polgármestere tagadta, hogy a bűnözés elszabadult volna a városban, a csapatok bevetését „autoriter lépésnek” nevezte. Trump hasonló bevetésekkel fenyegetőzött New York és Chicago ellen is.

A BBC azt írja, 800 katona és 500 szövetségi rendfenntartó ügynök bevetésére lehet számítani. Kedd este több páncélozott járművet is lehetett látni a városközpontban és a turisztikai látványosságoknál. Több kormányépület előtt barikádokat emeltek, sok helyen pedig turistákkal fotózkodtak.

Fotó: ANDREW LEYDEN/Getty Images via AFP

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára szerint hétfő este 23 embert tartóztattak le. Ehhez hozzátette, hogy „a következő hónapban a Trump-kormány könyörtelenül üldöz majd és tartóztat le minden, törvényszegő, erőszakos bűnözőt, aki aláássa a közbiztonságot és a törvénytisztelő amerikaiakat veszélyezteti”.

Washington polgármestere kedd este egy városi közgyűlésen felszólalt Trump ellen, és a közösség tagjaitól azt kérte: „védjék meg városunkat, védjék meg autonómiánkat, védjék meg önkormányzatunkat, álljanak szembe ezzel az emberrel, és gondoskodjanak arról, hogy demokrata képviselőket válasszunk, hogy legyen támaszunk ez ellen az autoriter törekvés ellen”.

Mindeközben 30 éves mélypontra süllyedt tavaly az erőszakos bűncselekmények száma, de Trump bedrogozott őrülteket és csőcseléket lát az utcákon.

Székely Sarolta
