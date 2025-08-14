A sok késés miatt kirúgták a német vasút vezetőjét

Idő előtt megszüntették a megbízását a német állami vasút, azaz a Deutsche Bahn vezetőjének. Richard Lutz 2017 óta irányította a vállalatot, és még elvileg 2027-ig szólt a megbízása, de Patrick Schnieder közlekedési miniszter csütörtökön bejelentette, hogy változásra van szükség. „A vasútnak pontosabbnak, tisztábbnak és biztonságosabbnak kell lennie. Most meg kell találni a megfelelő személyt ehhez. A vasútnál a helyzet drámai.”

Richard Lutz Fotó: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Lutz vezetése alatt egyre több kritikát kapott a vasút működése, főleg a leromlott és túlhajtott infrastruktúra okozott komoly problémákat. A távolsági közlekedés pontossága 2017-ben még 78,5 százalék volt, tavalyra viszont 62,5 százalékra esett vissza. (Welt)