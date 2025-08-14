Durván bántak egy nyilvános helyen szoptató anyával a Zene Házában, az intézmény elnézést kért

A Magyar Zene Háza Fotó: Tőkés Alex / Unsplash

Durva stílusban leckéztetett egy szoptató anyát a Magyar Zene Házának egyik biztonsági őre: több látogató előtt, „rendkívül megalázó módon” szólította fel az azonnali távozásra és a baba-mama szoba használatára. Amikor az érintett és férje szóvá tették a viselkedését, az őrnek állt feljebb és a nevét sem volt hajlandó elárulni.

Az ügyben a Másállapotot a szülészetben! Facebook-csoport nyílt levélben kereste meg az intézmény vezetőit.

„Szoptatni szabad ott és akkor, amikor és ahol a baba és az anya igénylik. A szoptatásbarát hozzáállás nem plusz szolgáltatás, hanem minimumkövetelmény, hiszen anya és babája ugyanúgy tagjai a társadalomnak, mint a nem szoptató emberek, így kell, hogy legyen helyük a közös tereinkben.”

- írták a Zene Háza vezetőinek címezve, majd így folytatták:

„Az a társadalom, amelyik igényt tart arra, hogy gyerekek szülessenek, köteles elviselni a gyerekek jelenlétét az élet valamennyi területén, ahol az anya szeretne vagy ahol kénytelen jelen lenni, mégpedig a szoptatott gyerekével együtt.”

A Másallapotot szerint egy kulturális tértől és közösségi helytől az „elviselésnél” sokkal többet várunk, hiszen a művészet és a kultúra nem tesz különbséget ember és ember között. A nyílt levél leszögezi, hogy

„az anyák elmagányosodását fokozza, ha egy közösség nem támogatja a nyilvános szoptatást." „egy intézmény üzemeltetésénél felmerül a többi látogató szempontja is, de szoptatás határozottan NEM közszeméremsértés"

Végül teljes joggal jegyzik meg, hogy

„(...) a szoptatás nem egy feltűnő tevékenység, és annak van teendője ezzel, akit zavar. Könnyen megvalósítható, hogy az az illető másfelé nézzen, és a figyelmét másra irányítsa."

A Magyar Zene Háza gyorsan reagált. Bocsánatkérő üzenetükben külön hangsúlyozták, hogy

„Az épületben kialakított baba-mama szoba egy lehetőség azon vendégeink számára, akik igénylik a nyugodtabb környezetet, de igénybevétele természetesen nem kötelező."

Sajnálatukat fejezték ki és jelezték, hogy az eset azt üzeni nekik, nemcsak a belsős munkatársikat, hanem a külsős őröket is rendszeresen emlékeztessék és képezzék a „Ház által képviselt, elfogadó szemléletről."