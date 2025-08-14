Fogalma sem volt arról, mit szállít, állítja a reptéren 6 kiló kokainnal megfogott hetvenes férfi

Nem tudta, mit szállít, az interneten bízták meg a csomag elhozatalával, az utazást fizették, a végállomás pedig Új-Zéland lett volna – állítja az RTL Híradó szerint az a nyugdíjas férfit, akit július végén kaptak el 6 kiló kokainnal a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

A hetven éves férfi július végén érkezett Ecuadorból Isztambulon keresztül Budapestre. A NAV pénzügyőrei a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Bűnügyi Igazgatóságának jelzése után vizsgálták át a poggyászát: fogászati készüléket találtak nála, melybe közel 200 millió forint értékű kokaint rejtettek.

A Fővárosi Főügyészség kezdeményezte a férfi letartóztatását. Ha bűnösnek találják találják, akár 20 évet is kaphat.