Hiánypótló gyűjtés: 385 Dopeman-nyögés 9,5 percben

Popkult
A Youtube-on a tökéletes nevű Tervezett Császár hiánypótló gyűjtést készített a nagy jobboldali, polgári, keresztény-konzervatív influenszerről, Dopemanről: kizárólag az 1999 és 2025 között megjelent dalaiban elhangzó nyögéseiből vágott össze egy 9,5 perces videót.

Forrás

Dopeman 26 éves alatt összesen 385 alkalommal ejti meg a Dopeman-nyögést, ebből videoklipekben 193 nyögés szerepel, közel 5 percnyi időtartamban. Arról is van egy külön anyag.

Forrás

Ahogy a videó leírásában is szerepel, a nyögést valószínűleg az 1990-es évek ikonikus amerikai rapperétől, Master P-től nyúlta.

A múlt héten Orbán Viktort is megkérdeztük új harcostársáról, az első Digitális Polgári Kör alapítójáról, Magyarország rémálmáról, az Országház fantomjáról, a telep csicskájáról, a striciről – de választ nem kaptunk.

Forrás
Popkult magyar rap dopeman nyögés dopeman nyög orbán viktor hiphop digitális polgári kör
