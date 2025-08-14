Magyar Péter azonnali magyarázatot követel az orosz nagykövettől

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn


„34 év után Oroszország újra közvetlenül akar beavatkozni a magyar politikába, ismét leplezetlenül akarja befolyásolni a magyar választók döntését."

- írja friss közleményében Magyar Péter. A politikus arra reagál ezzel, hogy az MTI szerdán átvette az egyik orosz titkosszolgálat, a Külső Hírszerző Szolgálat honlapjára kirakott közleményt. Az orosz hírszerzés a Fidesz stílusában ír arról, hogy szerintük Ursula von der Leyen bizottsági elnök írja a magyar választások forgtókönyvét és támogatja Magyar Pétert.

Magyar friss közleménye szerint „tegnap hivatalosan is elindult a hadművelet Magyarország ellen. Egy külföldi, nem szövetséges ország aktívan beavatkozik az országunk belügyeibe.”

A Tisza Párt elnökének szónoki kérdése erre:

„Hol van ilyenkor a híres szuverenitásvédelem, hol van ilyenkor a havi 5 millió forintot kereső Lánczi Tamás? Hol van az Alkotmányvédelmi Hivatal, hol van a Nemzetbiztonsági Bizottság? Hol van a magyar ügyészség? Senki sem csinál semmit… pedig ez már nem gyanú, a művelet elindult. Mindenki szem a láncban.”

Magyar az oroszokról azt írja, hogy

„Most újra itt vannak az embereik, hol fedésben dolgoznak, hol nyíltan. Tudjuk, mire készülnek: dezinformáció, fenyegetés, hekkerek, digitális trollfarmok, lejáratás, zsarolás.”

Az ellenzéki politikus ezután közvetlen a budapesti orosz nagykövetet szólította meg:

„A legerősebb magyar párt vezetőjeként, a kormányzásra készülő TISZA és minden magyar ember nevében azonnali magyarázatot követelek Oroszország hazánkba akkreditált nagykövetétől, hogy kinek a megbízásából, pontosan milyen céllal avatkoznak be a magyar belügyekbe. Továbbá elvárjuk, hogy a jövőben tartsák tiszteletben Magyarország szuverenitását."

POLITIKA oroszország beszólás magyar péter beavatkozás nagykövet
Kapcsolódó cikkek

Az orosz titkosszolgálat elkezdett nyíltan Magyar Péter ellen kampányolni

Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat közleményben leplezte le a Magyar Péter mögött álló háttérhatalmakat, megismételve a Fidesz állításait.

Urfi Péter
POLITIKA