Megszüntették a nyomozást Pokorni Zoltán hivatali visszaéléses ügyében, ki sem hallgatták a volt polgármestert

Megszüntette a nyomozást a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Pokorni Zoltán volt fideszes XII. kerületi polgármester ügyében – írja a 24.hu.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Még tavaly júniusban számolt be arról a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, hogy Pokorni Zoltán XII. kerületi polgármester házába jár takarítani az egyik hivatali alkalmazott, munkaidőben. Ellenőrizték, és felvételük is volt arról, hogy a takarítónőt a hivatali kocsi vitte el Pokorni házához. Az ügyben feljelentést tettek, a BRFK pedig hivatali visszaélés gyanúja miatt indított nyomozást.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság végül elfogultságot jelentett be, ezért a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozott. Utóbbi közölte, hogy az ismeretlen tettes ellen folytatott nyomozást – mivel a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem volt megállapítható bűncselekmény elkövetése – 2025 februárjában megszüntették.

A lap megkereste Pokornit is, aki azt mondta, sem tanúként, sem más minőségben nem hallgatták ki a nyomozás során. A takarítót, a felettesét, a sofőrt, valamint az ügy önkormányzati belső vizsgálatát vezető munkatársát viszont kihallgatták.

A takarítónő a vallomásában azt mondta, kötetlen munkaidőben dolgozott, ami lehetővé tette számára, hogy havonta egy-két alkalommal, jellemzően pénteken plusz pénzért takarítson a polgármester házában. Ehhez állítása szerint nem az önkormányzat takarító szereit használta. A sofőr pedig azt mondta, csak akkor szállította a lakáshoz a takarítónőt, amikor egyébként is oda ment.

Az önkormányzat akkor azt reagálta, hogy „Marika néni évek óta, a szerény jövedelmét, nyugdíját kiegészítendő, tisztes óradíjért dolgozik Pokorni Zoltánnál. Természetesen nem a munkaidejében. Mindez soha nem volt titok, a hivatal többsége tudott róla.”

A lap úgy tudja, sem a sofőr, sem a takarítónő nem dolgozik már az önkormányzatnak.

Windisch Judit
