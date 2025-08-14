Tíz év alatt felzabálták a gombák a piliscsabai Dévényi Antal-kilátót, el kell bontani

Idén ősszel elbontják a piliscsabai Nagy-Kopasz-hegyen álló Dévényi Antal-kilátót, amit 2015-ben adtak át, közölte a Pilisi Parkerdő. A bontást azzal indokolják, hogy azépítmény faanyaga az elmúlt években a folyamatos karbantartás ellenére

több gombafaj együttes támadása miatt súlyosan károsodott,

balesetveszélyessé vált és vizsgálatba bevont szakértők szerint javítása nem lehetséges. A kilátó dőlni kezdett, a faanyag annyira elkorhadt, hogy az építményt a Parkerdő balesetveszélyesnek ítélte. Az erdészeti társaság ezért biztonsági okokból lezárta a kilátót és faanyagvédelmi szakvéleményt készíttetett. A bontás után a Pilisi Parkerdő egyeztetést kezdeményez Piliscsaba Város Önkormányzatával a kilátó helyének jövőjéről.

2015-ben a pihenőhely kialakítás és útkarbantartás közel 40 millió forintos nettó összköltségvetésből valósult meg, amit a Pilisi Parkerdő Zrt. részben saját, részben pályázati forrásból finanszírozott. A pályázati rész 24 118 162 millió forint volt, ami az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap erdei közjóléti létesítmények megvalósítására kiírt pályázatából származott. Az építési munkák közvetlen irányítását a Pilisi Parkerdő Zrt. Pilisszentkereszti Erdészete végezte, a kilátót Koller József (Koller és Társa Tervező Kft.) tervezte.