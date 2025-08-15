29 dolgozót bocsát el az Operaház, a szakszervezetek szerint bosszúhadjárat folyik

Huszonkilenc dolgozójától válik meg a Magyar Állami Operaház, miután nem vezettek eredményre a csütörtöki tárgyalások a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete, az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete (ODFSZ) és a vezetés között, számolt be a Népszava.

Az elküldött dolgozók között van többek között egy 78 százalékos rokkantsággal élő, súlyos beteg művész, egy háromgyerekes, elismert művész és egy kétgyerekes szólamvezető zenész is. Az elbocsátásokról szóló korábbi döntéssel szemben azért volt lehetőség a fellebbezésre a szakszervezeteknek, mert azt korábban az intézménnyel kötött közös, kollektív szerződésükben is lefektették. Csakhogy a csütörtöki megbeszélésen az intézmény igazgatóhelyettese, Főző Virág az közölte: semmiképp sem kívánnak változtatni korábbi döntésükön.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A szakszervezetek szerint az elbocsátások mögött egyfajta bosszúhadjárat áll, miután az elküldött kollégák közül többen részt vettek a korábbi sztrájkban, szakszervezeti tagok vagy nyilvánosan felszólaltak a szakmát érintő problémákkal kapcsolatban és Ókovács Szilveszter főigazgató személyével szemben éles kritikákat fogalmaztak meg.