Az elmúlt húsz év legnagyobb bozóttüzével küzd Spanyolország, miközben várhatóan egyre melegebb lesz

Hétre emelkedett a halálos áldozatok száma, és összesen 157 hektár (azaz nagyjából egy London nagyságú terület) égett le a spanyolországi bozóttüzekben, a katasztrófavédelem az elmúlt húsz év legnagyobb bozóttüzével küzd – írja az MTI.

Lángok Spanyolország északnyugati felén. Fotó: MIGUEL RIOPA/AFP

A meteorológusok továbbra is rendkívüli tűzveszélyre figyelmeztetnek az ország északi és nyugati részén, mivel a hőmérséklet az északi partvidéken várhatóan eléri a 40 Celsius-fokot. „A mai nap is nagyon nehéz lesz, újabb tüzek magas kockázatával” – írta Pedro Sánchez miniszterelnök az X-en.

Spanyolország segítséget kért az Európai Uniótól is, ahonnan egyelőre két tűzoltó repülőgépet küldtek, de Európa déli része is tüzektől szenved a forróságban.

Galíciában több tűzfészek egyesült, ami miatt le kellett zárni a régióba vezető autópályákat és leállították a vasúti szolgáltatásokat. Sokakat evakuálnak.

Tűz Galíciában. Fotó: MIGUEL RIOPA/AFP

Az Extremadura régióban Badajoz közelében fellobbant tűz 2500 hektárt perzselt fel néhány óra alatt, mielőtt ellenőrzés alá vonták - mondta José Luis Quintana, a régió kormányának képviselője.

Füst Extremadura régióban. Fotó: AHMET ABBASI/Anadolu via AFP

A Kasztília és León régióbeli Molezuelas de la Carballeda közelében lévő tűz, amely Spanyolország történetében az egyik legnagyobb volt, csütörtök óta nem haladt előre, de addigra már 4000 hektárnyi területet pusztított el.