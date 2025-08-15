Felrobbant egy lőporüzem Oroszországban, többen meghaltak

Legalább négy (egyes források szerint öt) ember vesztette életét egy robbanás következtében, amely Oroszország rjazanyi régiójának silovói járásában, az Elasztik gyár lőporüzemében történt - közölték a helyi hatóságok.

Egyelőre nem tudni, hányan sérültek meg, az RT médiaügynökség úgy tudja, legalább húszan a romok alatt rekedtek, más források szerint a sérültek száma a hetvenet is meghaladhatja, öten közülük súlyos állapotban vannak.

A TASZSZ orosz állami hírszolgálat azt írja: a régióban válságstábot állítottak fel, és Pavel Malkov kormányzó is a helyszínre utazott. A gyár személyzetét evakuálták, a mentés nagy erőkkel zajlik, a lakosságot a hatóságok tájékoztatása szerint nem fenyegeti veszély.

Sajtóinformációk szerint a robbanást valószínűleg a biztonsági előírások be nem tartása okozhatta.