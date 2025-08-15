Füst, stroboszkób, acid buli: jön a BP Underground harmadik része

Folytatódik a Jeti Mozi Exkluzív: vasárnap este a Koltay Anna és Turán Eszter által készített BP Underground dokumentumfilm-sorozat elektronikus zenéről szóló epizódja lesz látható a 444-en és a 444 Youtube-csatornáján.

Az első rész, amely 2017-ben készült, a budapesti hardcore-punk szcénát mutatta be, majd 2018-ban következett a hazai hip hop világa. 2019-ben a rendezőpáros nekiveselkedett, hogy feltárja az elektronikus zene szubkultúráját a '90-es és 2000-es években.

A harmadik rész csakúgy mint elődei, gazdag archív anyagokra és egyedi vizuális világra épít. A film ikonikus helyszíneket jár be, mint az FMK, Kultiplex, Tilos, Supersonic, Zöldséggyümölcs, Jailhouse, West Balkán, Ozora vagy éppen a legendás Katlan, miközben olyan kérdéseket feszeget, mint hogy hogyan alakult ki a hazai partikultúra, milyen hatással volt Budapest városa a szcéna fejlődésére, és miért volt meghatározó élmény sokak számára egy rave, egy goa trance buli vagy egy acid parti a ’90-es évek végén és a 2000-es évek elején.

A film megszólaltatja a korszak és a színtér kulcsfiguráit – például Palotait, Tituszt, AMB-t, Shurikent, Zságer Balázst, Prieger Zsoltot vagy Yonderboit –, akik saját szemszögükből mesélnek a műfajok (pl. jungle, drum’n’bass, techno, goa trance) fejlődéséről, különbségeiről és magyar sajátosságairól. Szó esik arról is, hogyan lehetett az undergroundból országos ismertségre szert tenni, miként futott be például az Anima Sound System, és mi a szerepe a mai napig a Telekom Electronic Beats fesztiválnak a hazai közegben.

A BP Underground harmadik része egyfajta időkapszulaként működik: visszahozza a kilencvenes évek életérzését, a határok nélküli nyugati zenei befolyást, a szabadtéri bulik hangulatát, és azt a korszakot, amikor a Tilos Rádió szava irányt mutatott egy egész generációnak. A film nem csupán a múltat idézi meg, hanem elgondolkodtat arról is, hogy van-e ma létjogosultsága az underground elektronikus zenének, és milyen jövője lehet ebben a digitális, globalizált világban.

A sorozat nemcsak moziforgalmazásba került, de rangos fesztiválokon is szerepelt, a Rockmaraton fesztiválon pedig külön színpadot is kapott. A Highlights of Hungary díjazottjaként is elismert sorozat újabb mérföldkőhöz érkezett a harmadik epizóddal, amely a budapesti elektronikus zenei színtér fejlődését és sajátosságait térképezi fel.

A rendezőkről

Takács-Koltay Anna a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kommunikáció szakán szerzett MA diplomát, valamint a London College UCK Média és Újságírás szakán HNC fokozatot. 2011 óta a hazai televíziós szakmában dolgozik szerkesztőként és műsorvezetőként, többek között a Virtuózok, az M5 kulturális csatorna valamint az M2 Petőfi TV műsorvezetője volt, ahol zenészporté műsora a Magas és mély című műsor volt. 2018-tól 2020-ig a Képmás online szerzője és rovatszerkesztője, 2019-ben pedig Junior Prima díjat kapott újságírás-média kategóriában.

A könnyűzene különösen közel áll hozzá, rendezett videoklipeket hazai zenekaroknak, többek között a Ganxsta Zolee és a Kartelnek, a Dos Diavolosnak, Juhász Marcinak vagy a Kormoránnak, de több koncertfelvételt is készített.

Turán Eszter TV rendező szakon végzett a Színház és Filmművészeti Egyetemen, ezt követően elvégezte a UCLA Professional Producers programját. Tanulmányai után, már nagyon fiatalon megalapította a Moviebar Productions nevű filmgyártó céget. Magát kreatív producerként definiálja, hisz rendezői hátterének köszönhetően minden projektben kreatív alkotóként is részt vesz. Kiterjedt produceri tapasztalata az amerikai és európai játékfilmek, tévésorozatok és dokumentumfilmek széles skáláját öleli fel. A Moviebar többek között a Netflix-el és a BBC-vel is együtt működött az elmúlt években.

Legfontosabb munkái közé tartozik többek között a Fészek Klub (rendező: Török Ferenc), a Troll 2 (Netflix, rendező: Roar Uthaug), a Helicopter Heist (Netflix, rendező: Daniel Espinosa) és a The Reckoning (rendező: Neil Marshall).

A BP Underground dokumentumfilm sorozat létrejötte új fejezetet nyitott életében, hisz ezt nem csak, mint producer jegyzi, ez rendezői debütálása is. Idejét megosztja Los Angeles és Budapest között. Los Angelesben épp több saját projekt megvalósításán dolgozik.

Azzal a céllal indítottuk el a 444 aloldalát, a Jeti Mozit a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) karöltve, hogy megjelenési felületet biztosítsunk olyan magyar dokumentumfilmeknek, amelyek néhány évvel a megjelenés után általában a fiókban végzik. Ezek legtöbbször díjnyertes, nagy sikerű dokumentumfilmek, de nehezen fellelhetők, miután lekerültek a mozivásznakról. A filmek nemcsak a Jeti Moziba, a 444 Youtube csatornájára is felkerülnek, ott elérhetők is maradnak.