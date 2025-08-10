Forrás

BP Underground: A hiphop lüktetése a szívverés ritmusához közel van

FILM
  • A Jeti Mozi Exkluzív bemutatja a BP Underground dokumentumsorozat második epizódját, amely a hardcore és a punk után a '90-es és 2000-es évek hiphop-szubkultúrájába visz el minket.
  • A 2018-as dokusorozat második része bemutatja a hiphop főbb elemeit: rap, DJ-zés, graffiti, breaktánc, a női és roma előadók szerepe a közegben.
  • A filmben felbukkan a Nem Közölt Sáv, Akkezdet Phiai, Závada Péter, Busa és még sokan mások.
  • Kik azok a ma is ismert arcok, akik központi figurák voltak, évtizedekkel később mit gondolnak a gyökereikről, mit vittek magukkal útravalóul?

Stáb

Rendező: Koltay Anna, Turán Eszter
Producer: Turán Eszter
Co-producer: Romwalter Judit, Trepper Viktória, Nedeczky Dóra
Felvételvezető: Meister Nikolett
Operatőr: Bálint Dániel, Kóródi Dániel
B kamera operatőrök: Géresi Márton, Kovács Claudia, Ben Hyde
Rendező munkatársa: Markovics Balázs
Fővilágosító: Tamus Márton
Hang: Gubinyi Zoltán, Somló Pál, Zándoki Bálint
Vágó: Szvák Antal
Mastering: Deutsch Gábor „Anorganik”
Colorist: Bognár Szandra
Utómunka: Studio Lamb
Környei Mihály, Várfoki Zoltán, Kövér András, Fejér Mihály, Poremba Alexandra, Molnár Zsófia Eszter
Grafika: Blik Dániel, Jávorszki Krisztina, Markovics Balázs
Produkciós asszisztens: Erdődy Adrienn, Jávorszki Krisztina

