BP Underground: Rockzenében is lehet újat mutatni

A Jeti Mozi Exkluzív forgalmazásában bemutatjuk Koltay Anna és Turán Eszter dokumentumfilm-sorozata utolsó részének második epizódját.

A Moviebar Productions által készített BP Underground 2021-ben publikált ötödik része a negyedikhez hasonlóan ismét a rock és a metál szubkultúrájába invitálja a nézőt.

Ez a film is ikonikus helyszíneket idéz meg – Wigwam, Petőfi Csarnok, Thrash Mosh Club –, miközben bemutatja a különböző stílusok (thrash, grunge, nu metal, glam rock) hazai térhódítását.

Megszólalnak a korszak meghatározó zenészei, zenekarok – például Bedlam, FreshFabrik, Subscribe, Insane –, és szó esik a női előadók szerepéről, valamint a kemény zene társadalmi és szubkulturális hátteréről is.