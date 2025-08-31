BP Underground: Rockzenében is lehet újat mutatni

Ez a film is ikonikus helyszíneket idéz meg – Wigwam, Petőfi Csarnok, Thrash Mosh Club –, miközben bemutatja a különböző stílusok (thrash, grunge, nu metal, glam rock) hazai térhódítását.
Megszólalnak a korszak meghatározó zenészei, zenekarok – például Bedlam, FreshFabrik, Subscribe, Insane –, és szó esik a női előadók szerepéről, valamint a kemény zene társadalmi és szubkulturális hátteréről is.
A film azt kutatja, hogyan maradhat releváns az underground rock és metál a digitális korban, és hogy a zene szeretetén túl mit jelent ma rockernek vagy metálosnak lenni Magyarországon.
Rendezők: Koltay Anna, Turán Eszter
Producer: Turán Eszter
Társproducerek: Falk Judit, Romwalter Judit, Trepper Viki
Vezető operatőr: Bálint Dániel
Operatőrök: Kormány Tibor, Kóródi Dániel, Nagy Zágon, Pálos Gergely
Vágó: Grünvalszky Ágnes
További vágók: Kövér András, Környei Mihály
Colorist: Salma Levente
Gyártásvezetők: Gaszner Veronika, Szabó Tímea
Produkciós asszisztens: László Mária Lili
Hang: Fejér Mihály (hangmérnök), Gubinyi Zoltán, Gönczöl Viktor, Márk Gyula
Zene: Takács Vilmos
Fotós: Barta Imre