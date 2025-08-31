Forrás

BP Underground: Rockzenében is lehet újat mutatni

video
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
  • A Jeti Mozi Exkluzív forgalmazásában bemutatjuk Koltay Anna és Turán Eszter dokumentumfilm-sorozata utolsó részének második epizódját.
  • A Moviebar Productions által készített BP Underground 2021-ben publikált ötödik része a negyedikhez hasonlóan ismét a rock és a metál szubkultúrájába invitálja a nézőt.

  • Ez a film is ikonikus helyszíneket idéz meg – Wigwam, Petőfi Csarnok, Thrash Mosh Club –, miközben bemutatja a különböző stílusok (thrash, grunge, nu metal, glam rock) hazai térhódítását.

  • Megszólalnak a korszak meghatározó zenészei, zenekarok – például Bedlam, FreshFabrik, Subscribe, Insane –, és szó esik a női előadók szerepéről, valamint a kemény zene társadalmi és szubkulturális hátteréről is.

  • A film azt kutatja, hogyan maradhat releváns az underground rock és metál a digitális korban, és hogy a zene szeretetén túl mit jelent ma rockernek vagy metálosnak lenni Magyarországon.

Stáb

Rendezők: Koltay Anna, Turán Eszter
Producer: Turán Eszter
Társproducerek: Falk Judit, Romwalter Judit, Trepper Viki
Vezető operatőr: Bálint Dániel
Operatőrök: Kormány Tibor, Kóródi Dániel, Nagy Zágon, Pálos Gergely
Vágó: Grünvalszky Ágnes
További vágók: Kövér András, Környei Mihály
Colorist: Salma Levente
Gyártásvezetők: Gaszner Veronika, Szabó Tímea
Produkciós asszisztens: László Mária Lili
Hang: Fejér Mihály (hangmérnök), Gubinyi Zoltán, Gönczöl Viktor, Márk Gyula
Zene: Takács Vilmos
Fotós: Barta Imre

video dokumentumfilm madoke Koltay Anna BP Underground Turán Eszter Moviebar Productions rock jetimozi jetimozi-film