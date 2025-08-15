Jelen volt a Capitolium ostromakor E. J. Antoni, akit Trump az amerikai statisztikai hivatal élére jelölt

Donald Trump az Egyesült Államok munkaügyi statisztikai hivatalának (Bureau of Labor Statistics, BLS) élére E. J. Antonit, a Heritage Foundation vezető közgazdászát jelölte, aki a közösségi médiában megjelent felvételek alapján 2021. január 6-án ott volt a washingtoni Capitolium előtti tömegben.

E.J. Antoni és Donald Trump a Fehár Házban Fotó: Donald Trump/Truth Social

Az ominózus január 6-án Antoni több biztonsági kamera felvételén is látszik a tömegben, körülbelül egy órával azután, hogy a tömeg lebontotta a rendőrségi barikádokat. A felvételek alapján ugyanakkor valószínű, hogy az épületbe már nem lépett be, és nem tűnik úgy, mint aki demonstrálni ment volna.

A Fehér Ház álláspontja szerint Antoni aznap az akkori munkahelyén egy munkamegbeszélés miatt volt a Washongtonban, néhány háztömbnyire a Capitoliumtól, így csak szemtanúja volt az eseményeknek, aztán el is hagyta a Capitolium környékét. Taylor Rogers szóvivő szerint „téves és rágalmazó azt sugallni, hogy Antoni bármilyen helytelen vagy illegális cselekményben vett részt”.

Antonit a Szenátusnak is meg kell erősítenie, hogy átvehesse a munkaügyi statisztikai hivatal (BLS) vezetését.

Trump a statisztikai hivatal előző vezetőjét azért rúgta ki, mert szerinte Erika McEntarfer politikai célokból „hamisította” a jelentéseket. Augusztus 1-jén ugyanis a Munkaügyi Statisztikai Hivatal (BLS) közzétette júliusi jelentését a nem mezőgazdasági munkahelyek számáról, amely szerint az amerikai gazdaság mindössze 73 000 új munkahelyet teremtett a hónap során, jóval elmaradva az elemzői várakozásoktól. Emellett a hivatal májusi és júniusi adatait összesen 258 000 munkahelyet csökkentve módosította. Az ő helyére az jelölte Antonit, aki korábban többször kritizálta a hivatalt. Augusztus 4-én, tehát még a jelölése előtt, a Fox Newsnak adott interjúban például azt mondta, hogy a hivatalnak fel kellene függesztenie a havi munkaerőpiaci jelentések kiadását, és inkább negyedéves adatokat kellene közzétennie, amíg a jelentések nem lesznek „pontosabbak”.

„A gazdaságunk szárnyal, és E.J. gondoskodni fog arról, hogy a nyilvánosságra hozott számok ŐSZINTÉK és PONTOSAK legyenek” – írta Donald Trump hétfőn a Truth Socialon.