Minden jónak vége szakad egyszer: 2026-ban visszavonul a Megadeth

Az amerikai thrash metal óriása, a Megadeth bejelentette, hogy visszavonul, és a következő album lesz az utolsó. 2026-ban búcsúturnéra is indulnak. A végső album címét, megjelenési dátumát vagy a hátralévő turnéállomásokat ugyan nem árultak el, de egy videót már megosztottak:

„Rengeteg zenész jutott pályafutása végére, akár szándékosan, akár véletlenül” – írta csütörtökön kiadott közleményében Dave Mustaine, a Megadeth alapítója és frontembere. „A legtöbben nem tudnak a saját feltételeik szerint, a csúcson távozni, én viszont most épp itt tartok az életemben. Bejártam a világot, és rajongók millióit szereztem, de az egészben a legnehezebb az, hogy búcsút kell mondanom nekik.”

„Egy új zenei stílust indítottunk el, forradalmat csináltunk, megváltoztattuk a gitárvilágot és annak játékstílusát, és megváltoztattuk a világot. Azok a zenekarok, amelyekben játszottam, hatással voltak az egész világra. Szeretlek benneteket ezért. Köszönök mindent.”

A Megadeth 1983-ban alakult, miután a Metallicát is megalapító frontember Dave Mustaine-t Lars Ulrich és James Hetfield kirúgta a New York-i felvételek közben, mert túltolta a alkohol- és droghasználatot. Zenésztársai buszra tették Los Angeles felé, ahol előbb egy rövid életű, Fallen Angels nevű zenekart alapított, amelyből később megszületett a Megadeth. A Megadeth első albuma, a Killing Is My Business … and Business Is Good! 1985-ben jelent meg. A banda az 1990-es években robbant be igazán, a thrash metal „Nagy Négyesének” egyikeként a Metallica, a Slayer és az Anthrax mellett.

(Guardian)