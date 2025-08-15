Tartálykocsival ütközött egy vonat Dániában, legalább egy embert meghalt

Legalább egy ember meghalt, és többen megsérültek, miután egy vonat összeütközött egy hígtrágya-szállító tartálykocsival, majd kisiklott Dánia déli részén, közölték a hatóságok.

A rendőrség tájékoztatása szerint az ütközés Tinglev és Kliplev városok között történt, Dél-Jylland területén, és a helyszínen vannak a rendőrök.

Fotó: ROBERT WENGLER/AFP

A helyi TV2 csatorna szerint egy vasúti átjárónál történt a baleset, és legalább két vasúti kocsi kisiklott.

A helyszínről készült képeken egy oldalára borult vasúti kocsi látható, míg az utasok a sínek körül állnak. A rendőrség közölte, hogy 95 utas tartózkodott a vonaton, köztük egy iskola tanulói is. A sérültek közül kettőt mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.

Fotó: ROBERT WENGLER/Ritzau Scanpix via AFP

Az országos vasúti üzemeltető, a DSB közölte, hogy felfüggesztette a vonatközlekedést Tinglev és Sønderborg között, a német határ közelében. (BBC)