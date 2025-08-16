Feljelentette Semjént a KDNP-ből kiugrott Gaal Gergely

Aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt elkövetett becsületsértéssel vádolja Semjén Zsoltot, a KDNP elnökét a párt korábbi országgyűlési képviselője, Gaal Gergely. A politikus még májusban mondott le a KDNP Pest megyei elnökségi tagságáról, mert Semjén Zsolt stílusát és a KDNP önálló arculatának hiányát kifogásolta.

Gaal a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon feljelentést tett, és magánvádas eljárást indított Semjén ellen. Erről a Facebookon azt írta:

Mindenkinek felelnie kell a kijelentéseiért! Miniszterelnök-helyettesként meg még inkább!

A 24.hu által ismertetett beadvány szerint Semjén egy tévés nyilatkozatban beszélt úgy Gaal távozásáról, mintha valójában őt el kellett volna eltávolítani a kereszténydemokraták közül valamilyen „csalárd, tisztességtelen cselekedet” miatt. Semjént a tusványosi találkozón az RTL Híradója Gaalra vonatkozó kérdésére azt válaszolta:

Ameddig én vagyok a KDNP elnöke, addig itt korrupció nem lesz.

Gaal szerint a híradós riportot nézők tízezrei láthatták, ezért új pártjának tagságában felmerült az igény a becsülete csorbítására alkalmas nyilatkozat tisztázására. Először hivatalosan levélben kereste Semjént, ám tőle semmilyen választ sem kapott. Mint írta, a KDNP-s vezetés egyetlen valós problémája, hogy ő kritikát mert megfogalmazni a kereszténydemokraták belső szervezeti működésével kapcsolatban, majd kilépése után önálló pártot hozott létre, írja a 24.hu.

Gaal a májusi lemondása után nem sokkal a pártból is kilépett, július második hetében pedig pártot alapított Merj Magyarország Párt néven. (via 24.hu)