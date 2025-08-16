Letartóztatták a kerekesszékes szurkolót, aki rasszista bekiabálásokkal zavarta meg a Premier League nyitómeccsét

Letartóztatták azt a 47 éves kerekesszékes férfit, aki rasszista bekiabálással zavarta meg a péntek esti Liverpool-Bournemouth Premier League meccset, írja a BBC. A mérkőzés 29. percében állította meg a játékot Anthony Taylor játékvezető, miután a vendégek csatára, Antoine Semenyo jelezte neki: rasszista bekiabálások érték a lelátóról. A bíró az esetről tájékoztatta a szervezőket és a vezetőedzőket, a félidő letelte után diszkriminációellenes üzenetet olvastak fel a közönségnek. A rendőrök a szünetben egy 47 éves, kerekesszékes férfit kísértek ki a stadionból. A felvételeken látszik, hogy a férfi meccs közben valamit odaszólt a bedobásra készülő játékosnak.

Fotó: PAUL ELLIS/AFP

A 25 éves ghánai Semenyo később két gólt is szerzett, ezzel egyenlített, végül azonban a mérkőzést a hazaiak nyerték 4-2-re.

Semenyo a meccs után reagált az Instagramon a történtekre, és megköszönte a támogatók üzeneteket.