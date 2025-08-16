„Megmenti” az MCC a pécsi Nemzeti Casino lerohadt épületét, amit nem adtak el Orbánék a pécsi önkormányzatnak

A több mint 150 éves épület már két évtizede üresen és használaton kívül áll, állapota pedig az elmúlt években drámai mértékben romlott. Sokáig senki nem vállalkozott arra, hogy megmentse ezt a kiemelkedő értéket képviselő ingatlant. A Mathias Corvinus Collegium azonban zászlajára tűzte, hogy újjáéleszti a történelmi épületet úgy, hogy megőrzi értékeit

– írja közleményében az MCC a pécsi Nemzeti Casino épületéről, amelyet sokan a Fegyveres Erők Klubjaként ismernek a városban. Az egyik legpatinásabb pécsi épület a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs által vezetett, és több 100 milliárd forint állami vagyonnal, köztük ajándékingatlanokkal támogatott közérdekű vagyonkezelő alapítványhoz került, méghozzá ingyen.

Látványterv Fotó: MCC Pécs Facebook

A Szabad Pécs cikkében emlékeztet rá, hogy a régóta üresen álló, teljes felújításra szoruló ingatlant még a fideszes polgármester, Páva Zsolt idején szerette volna megszerezni a pécsi önkormányzat, de sem ingyen, sem kedvezményes áron nem kapták meg. Megkapta viszont az MCC, amely most büszkén így számolt be:

Az MCC megmenti az épületet: a pécsiek találkozóhelye és a tehetségek képzési központja lesz.

A kivitelező természetesen Mészáros Lőrincék családi cége (a Fejér-B.Á.L. Zrt.) lesz, amely 8,9 milliárd forintért újíthatja fel a pécsi Király utcai ingatlant – erről még az Átlátszó számolt be júniusban.

Az MCC azt ígéri, „visszaadja az épület régi rangját és új, közösségi funkcióval látja el, amelyet a 21. századi igényeket is kielégítő, átfogó – értékvédelmi, építészeti, szerkezeti, gépészeti, használati – rekonstrukció keretében valósít meg”. Továbbá a pécsi egyetemi kollégiumi férőhelyek bővítéséhez is hozzájárul: több mint száz diák számára létesít „korszerű kollégiumot”. (via Szabad Pécs)