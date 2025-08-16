Péntek este is folytatódtak a tüntetések Szerbiában

Országszerte folytatódtak a kormányellenes tüntetések Szerbiában, péntek este több városban is erőszakos összecsapásokra került sor a demonstrálók és a rendőrök közt. A Guardian beszámolója szerint Belgrádban könnygázt vetettek be, hogy felolszlassák a megmozdulást. Péntek esti tévéüzenetében Aleksandar Vučić kijelentette:
A szerb állam erősebb bármely tüntetésnél.
Dicsérte a rendőrök fellépését, míg a tüntetéseket elkeseredett próbálkozásoknak minősítette az állami tévében.
„Az erőszak minden formája elfogadhatatlan, és csupán még nagyobb szenvedéshez és megosztottsághoz vezet,” - figyelmeztetett Német László belgrádi érsek, aki békére szólította fel Szerbiát. Hozzátette:
„Hiszem, hogy Szerbiának van lehetősége a megújulásra, ha elutasítja a gyűlöletet, és a békéért és emberségért cselekszik. Mindenkihez szólok: most következetességre, bölcsességre és egymás iránti tiszteletre van szükség hazánk jövője érdekében.”