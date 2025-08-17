A kormány szerint rémhírkeltés, hogy a 3 százalékos hitel jelentősen felveri az ingatlanárakat

„A lakáshitel program árkorlátai meg fogják akadályozni az ingatlanok drágulását” – mondta Panyi Miklós a Magyarország Kormánya Facebook-oldalán közzétett videójában. A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára videójával a „rémhírkeltőknek” akart üzenni, mivel a 3 százalékos hitellel kapcsolatban „nagyon sok baloldali megmondóember, ellenzéki pártvezér azzal riogat, hogy ez felveri az ingatlanárakat, akár 20-40 százalékkal”. Panyi szerint azonban a tények nem ezt mutatják.

Szerinte országszerte több mint százezer olyan eladó ingatlan van, ami megfelel a program kritériumainak, emellett pedig sok ezer olyan eladó ingatlan jelenik majd meg az ingatlanpiacon, amit eddig azért nem kínáltak eladásra, mert nem voltak rá vevők. Emellett Panyi szerint csak Budapesten a következő őszi hónapokban több mint 10 ezer olyan lakás fejlesztése fog elindulni, ami az első lakást vásárlók igényeit fogja kielégíteni.

„A programba árkorlátot helyeztünk el. A 1,5 millió forintos négyzetméter-árkorlát, valamint a 100 és 150 millió forintos árkorlát a lakások és a házak esetén meg fogják fogni az ingatlanok drágulását” – mondta.

Panyi Miklós beszédet mond A demográfia és a versenyképesség összefüggései című konferencia megnyitóján a budapesti Aurum Jogászklubban 2024. november 20-án. Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Zsiday Viktor befektetési alapokkal foglalkozó szakember ehhez képest nemrég Gazdaságpolitikusok okulására címmel arról írt oldalán, hogy az új hitel is a jómódúaknak kedvez, és felhajtja az árakat. Azt írta, a magyar lakáspiacon kínálati probléma van, nagyon kevés új lakás épül annak ellenére, hogy az elmúlt években jelentős volt az áremelkedés. Normál esetben ilyen nagy áremelkedés után egyre több lakást kellene építeni, egyre nőni kellene a kínálatnak. Abban, hogy ez nem így történt, szerinte valószínűleg szerepet játszik a szabályozás, az állami beavatkozások, a képzett szakemberek elvándorlása is.

„A kevésbé tehetőseknek – fiataloknak, alacsonyabb jövedelműeknek – ez borzasztó csapás. Ha rajtuk akarunk segíteni, akkor a kínálatot kell ösztönözni, és nem a keresletet” – írta.

A kormány ezzel szemben azt kommunikálja, hogy a 3 százalékos hitel miatt nem számít arra, hogy megugranak az árak.