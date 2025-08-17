Medencét is talált Zsidai Roy luxusnyaralóra kísértetiesen emlékeztető tihanyi gyümölcsfeldogozójában Hadházy

„Opsz, ezt kívülről nem láttam, de tényleg van medence (“tűzvíztározó”) is Zsidai Roy tihanyi “gyümölcsfeldolgozójánál”.

- írja friss posztjában Hadházy Ákos független parlamenti képviselő, több fotót is mellékelve az épülő medencéről. Hadházy pénteken közölt először bejegyzést arról, hogy Zsidai Zoltán Roy „NER-es vendéglős mágnás, Orbán Ráhel mentora” Tihanyban, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén „szőlőbirtok" és „gazdasági épület" címén épített nyaralónak kinéző komplexumot.

„Sokadik luxusvilla Tihanyban, amelyik nem épülhetett volna meg legálisan a nemzeti parkban, ezért lett belőlük "gyümölcsfeldolgozó és szőlő"."

- írta Hadházy. Aki beszámolt arról is, hogy Zsidaiék egyik cége, a Harlequin kft 89 millió forint EU-támogatást kapott a borászati turizmus fejlesztésére Tihanyban.

„Ottjártamkor éppen a kertészeknek adott utasítást Zsidai, hogy hová ültessék az újabb pálmákat... (…) az biztos, hogy egyetlen árva szőlőtőkét nem láttam ott."

- állította a képviselő.