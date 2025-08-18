A székesfehérvári kórházba készül? Érdemes saját vízzel készülni

Hétfő délelőtt még mindig nem volt ivóvíz a székesfehérvári kórházban – derül ki az RTL Híradó riportjából. Az intézményben hetek óta fertőzött a víz, ami miatt a szülészeten is csak palackozott ásványvízzel lehet tisztálkodni. Az RTL felvételei alapján pedig a kórház munkatársai is azt javasolják a betegeknek, hogy hozzanak be magukkal nedvestörlőkendőt és palackozott vizet.

Bár Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint a fehérvári kórházban kimutatott kórokozó egy jelzőbaktérium, aminek „jelenléte helyi, műszaki problémára utal, nem jelent közvetlen fertőződési kockázatot”, az Egészségügyi Világszervezet a veszélyes baktériumok közé sorolja a pseudomonas aeruginosát, jelentette ki az RTL Híradójának nyilatkozó szakértő.

Először Földi Judit, a Demokratikus Koalíció (DK) országgyűlési képviselője kezdett el arról posztolgatni augusztus 3-án, hogy nincs víz a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház B épületében, ahol többek között a szülészet is van. Ezután az RTL is beszámolt augusztus 5-én a helyzetről olyan anyákra hivatkozva, akik szerint hetek, hónapok óta ez a helyzet a székesfehérvári kórházban.

Az ügyben később Gulyás Gergelyt is kérdezték a Kormányinfón, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is meglovagolta a témát, mire az egészségügyi államtitkár, Takács Péter is reagált a Facebookon. Az ügy részleteiről egy hosszabb cikkben számoltunk be, ami bemutatta, hogy a kórházi vízfertőzés ügyét a kormányzati hallgatás és mellébeszélés teszi igazán súlyossá.

A kórház azt tervezi, hogy vesz egy állandó fertőtlenítő gépet a baktériumcsíra-mentes víz érdekében, noha a vegyszerek miatt ez se legjobb megoldás. Azt azonban még nem tudják, mikor érkezik meg a gép. Tájékoztatásuk szerint a korlátozások óta 100 édesanya szült a kórházban, egyetlen szülést sem mondtak le, és a nők bizalma is töretlen.

A kórház igazgatója pedig azt állította, senki nem fertőződött meg a baktériumos víz miatt.

Magyar Péter azóta múlt hét pénteken viszont arról posztolt a Facebookon, hogy egy nyolchónapos kislánynál pseudomonas aeruginosa baktérium fertőzést mutattak ki, miután elhagyta a székesfehérvári kórházat, ahol épp ez a baktérium fertőzte meg a teljes vízhálózatot.