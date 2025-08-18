Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Spanyolországban és Portugáliában

Dél-Európát továbbra is könyörtelen hőhullámok és pusztító erdőtüzek sújtják – írja a Guardian. Portugáliában és Spanyolországban egyre megszokottabb a 40 °C-os hőmérséklet, többen életüket vesztették az elmúlt napokban kialakult erdőtüzekben, miközben a spanyol miniszterelnök arra kérte az embereket, hogy „a klímavészhelyzetet hagyják a pártpolitikai küzdelmeken kívül”.

Fotó: CESAR MANSO/AFP

A spanyol meteorológiai szolgálat, az Aemet vasárnap 45,8 °C-ot mért Cádizban, és országszerte minden nyolcadik mérőállomás legalább 42 °C-os csúcsot rögzített. A hétfői közleményükben figyelmeztettek: „a legtöbb területen nagyon magas vagy extrém tűzveszély” áll fenn. Mint írták, ez a hőhullám utolsó napja, rendkívül magas hőmérsékletek várhatók a Guadalquivir-völgyben, a félsziget délkeleti részén és a Baleár-szigeteken. Eközben a félsziget keleti részén már zivatarok alakulhatnak ki, ami miatt itt narancssárga jelzés van érvényben.

Predicción semanal:



Hoy: último día de esta ola de calor; temperaturas extremadamente altas en el valle del Guadalquivir, sureste peninsular y Baleares. Tormentas en el este peninsular.



Martes: chubascos con tormenta en el nordeste peninsular.



(1/2) 🧵resto de semana 👇 pic.twitter.com/bbAHMPNuwY — AEMET (@AEMET_Esp) August 18, 2025

Spanyolországban a negyedik halálos áldozatot követelte az elmúlt napokban a tűzvész, miután egy tűzoltó teherautó felborult egy meredek erdei úton. Portugáliában pedig újabb tűzoltó halt meg – így itt kettőre emelkedett a halottak száma. A spanyol kormány vasárnap közölte, hogy további 500 katona csatlakozik ahhoz az 1 400 fős egységhez, ami a tüzek eloltásán dolgozik. Pedro Sánchez miniszterelnök „állami paktumot” hirdetett a klímavészhelyzet kezelésére. Szerinte ugyanis egy olyan stratégiára van szükség, ami biztosítja az állampolgárok számára a gyorsabb és igazságosabb válaszokat a klímaválság hatásaira.

„Ehhez pedig egy olyan állami megállapodás szükséges, ami a klímavészhelyzetet a pártpolitikán és ideológiai vitákon kívül kezeli – tudományos tényekre alapozva.”

Idén eddig 530 000 hektárnyi terület égett le, több mint kétszerese a húszéves átlagnak. A spanyol kormány több másik, érintett állammal együtt uniós segítséget kért a tűzoltáshoz. Eközben Portugália aktiválta az EU polgári védelmi mechanizmusát pénteken, és négy vízbombázó repülőgépet kért.

A hőhullám több országban megdöntötte a hőmérsékleti rekordokat, bár keddtől Spanyolországban enyhülés várható. Fotó: PEDRO PASCUAL/Anadolu via AFP

Portugáliában, ahol augusztus eleje óta riasztás van érvényben, a vidéki tüzek két ember halálát és több sérülést okoztak. Maria Lúcia Amaral belügyminiszter vasárnap egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy meghosszabbítja az érvényben lévő vörös riasztást kedd éjjelig, ám ezután félbeszakította az eseményt, amikor az újságírók kérdezni próbálták a veszélyhelyzetről. Az ellenzéki Chega párt vezetője, André Ventura ezután lemondásra szólította fel, mint mondta „a tűréshatár végéhez értünk.”

Portugália mellett vörös riasztást adtak ki múlt héten Olaszország, Franciaország, Spanyolország és a Balkán egyes részein, mivel a 40°C feletti hőmérsékletnél már az egészségügyi kockázatok is jelentősek. Arról, hogy egyre több a haláleset Európában a meleg miatt itt írtunk, a Dél-Európában tomboló erdőtüzekről pedig itt írtunk korábban.

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Hétfő reggel Margarita Robles spanyol védelmi miniszter rádióinterjúban elmondta, hogy a tüzeket csak a hőhullám enyhülésével lehet majd kontroll alá vonni.

„Amíg nem enyhül a hőség, nem tudjuk megfékezni a tüzeket” – mondta a Cadena Ser rádiónak. „A klímaváltozás miatt egészen újfajta tüzeket látunk.”

Hozzátette, hogy a 20 éve létrehozott Katonai Vészhelyzeti Egység (UME) még soha nem szembesült hasonló kihívásokkal. „Olyan tűzhelyzet alakult ki, amilyenre még nem volt példa. Az UME még sosem látott ilyet a fennállása óta” – mondta.

A hatalmas erdőtüzeket is okozó kánikuláról, idén Olaszországban is forgattunk: