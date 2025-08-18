Helen Mirren: Feminista vagyok, de James Bondnak férfinek kell lennie

„James Bond nem lehet nő. Egyszerűen nem működik. James Bondnak James Bondnak kell lennie, különben valami mássá válik” - mondat az Oscar-díjas színésznő a Saga Magazine interjújában. Az elmúlt években többször felmerült az az ötlet, hogy Bondot nő játszhatná.

Fotó: Luke Varley/Luke Varley/Paramount+

A sorozat következő részét az Amazon MGM stúdió gyártja. A cég korábban arról beszélt, „friss megközelítést terveznek, de tiszteletben tartják az ikonikus karakter örökségét”.

A 72 éves Pierce Brosnan - aki korábban játszotta Bondot - szintén arról beszélt, hogy Bondot továbbra is egy férfi színésznek kell alakítania.

Mirren korábban is tiltakozott az ellen, hogy Bondot nő alakítsa. Akkor arról is beszélt, a Bond-koncepció „mélyreható szexizmuson” alapul, és hogy a nők mindig is „hihetetlenül fontos részét” képezték a titkosszolgálatnak.

A sorozatban korábban szereplő Halle Berry is arról beszélt, ugyan 2025-ben jó lenne azt mondani, hogy Bondnak nőnek kellene lennie, de nem tudja, hogy tényleg ez a helyes döntés-e.

Sok spekuláció van arról, ki játssza végül a címszerepet, de Aaron Taylor-Johnson és James Norton tűnik a legesélyesebbnek. (BBC)