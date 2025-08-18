Közös hadgyakorlatot tart az Egyesült Államok és Dél-Korea

Dél-Korea és az Egyesült Államok hétfőn megkezdte éves nagyszabású nyári közös hadgyakorlatát, aminek a célja megerősíteni a szövetség felkészültségét az olyan fenyegetésekre, mint Észak-Korea – írja az MTI.

Amerikai katonák Dél-Koreában.

Fotó: YELIM LEE/AFP

A 11 naposra tervezett Ulchi Freedom Shield hadgyakorlaton 21 ezer katona, köztük 18 ezer dél-koreai vesz részt. A két szövetséges szerint a hadgyakorlat védekező jellegű. A múlt héten az észak-koreai védelmi miniszter azt mondta, hogy a gyakorlatok a szövetségesek katonai konfrontációra való hajlandóságát mutatják Észak-Koreával szemben, és kijelentette, hogy erőik készen állnak válaszolni a provokációkra.

Az Ulchi Freedom Shield hadgyakorlattal párhuzamosan Dél-Koreában polgári védelmi gyakorlatokat is tartanak, amiken mintegy 580 ezer kormányzati alkalmazott vesz részt. Augusztus 20-án országszerte légiriadó-gyakorlat is lesz.