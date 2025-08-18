„Panaszaival és fenyegetéseivel” az oroszokhoz küldte Szijjártót az ukrán külügyminiszter

A Barátság kőolajvezetéket ért támadás miatt ismét megfenyegette az ukránokat Szijjártó Péter, amit Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter nem hagyott válasz nélkül.

Szijjártó pár órája arról posztolt, hogy Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket, emiatt leállt a kőolajszállítás Magyarország irányába. Ez a támadás szerinte felháborító, majd közölte, hogy a magyarok ki akarnak maradni a háborúból. A posztját pedig ezzel zárta: „végül egy emlékeztető az ukrán döntéshozók számára: a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában….”

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter erre reagálva az X-en emlékeztette Szijjártót, hogy a háborút nem Ukrajna, hanem Oroszország kezdte, és hiába figyelmeztetik évek óta Magyarországot, hogy Moszkva megbízhatatlan partner, Magyarország mindent megtett annak érdekében, hogy fenntartsa függőségét az orosz energiahordozóktól.