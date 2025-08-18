Újabb lakást vásárolhat Dubajban Matolcsy Ádám

Matolcsy Ádám az eddigieknél visszafogottabb lakásvásárlásra készülhet Dubajban – írja a Telex. A volt jegybankelnök fia a Dzsumeira városrészében található Helvetia Residences nevű társasház egyik lakását nézte ki magának, a lap szerint a 2026-ban átvehető luxuslakás kifizetése már meg is kezdődött.

A panoráma mellé rooftop edzőterem, úszómedence, futópálya, étterem, padelpálya, meditációs szoba, épületen belüli gyógyszertár és élelmiszerbolt is jár a lakáshoz, ami a mesterségesen kialakított, pálma alakú szigettől, a Palm Jumeirah-tól húsz perc autóútra található.

A Helvetia Residences hivatalos tájékoztatója szerint 10-10 százalékos részletfizetésekkel kell számolnia azoknak, akik lakást vennének. 10 százalék foglaló, majd 10 százalék 2 hónap, 4 hónap, 11 hónap, 17 hónap elteltével, újabb 10 a lakás átvételekor, majd a maradék 40 százalék 2 évre rá.

A Telex azt írja, Matolcsy Ádám júliusban kapott értesítést a Helvetia Residences fejlesztőjétől, ami arról szólt, hogy májusban kellett volna kifizetnie a második részletet, összesen 126 500 dirhamot, kb. 11,7 millió forintot. A fejlesztő azt írta, a lehető leghamarabb várják a kifizetést, amit nem sokkal később sikerült is elintéznie Valkó Mihálynak, a Matolcsy-körhöz tartozó Quartz Befektetési Alapkezelő vezetőjének. Azt, hogy ez a 126 500 dirhamos összeg a lakás árának 10 százaléka lehet, a lap szerint az is alátámasztja, hogy dubaji ingatlanhirdetési oldalakon is találhatóak ekkora összegért apartmanok a Helvetiában. A teljes vételár így 1,2–1,3 millió dirham, vagyis 110–120 millió forint körül lehet. Ekkora összegért egyszobás lakás érhető el a társasházban, ezek nagyjából 82 négyzetméteresek, amiből 15 négyzetméter az erkély.

Matolcsy Ádám évek óta összefüggésbe hozható dubaji luxusingatlanokkal. 2024 májusában a Direkt36 írta meg, hogy egy Matolcsy Ádám köréhez kötődő cég több nagy értékű ingatlant is vásárolt a városban. A Future Holding Limited több mint egymilliárd forintért vette meg a One at Palm Jumeriah egyik kilencedik emeleti, 286 négyzetméteres luxuslakását. A Future Holding emellett három másik ingatlant is megvásárolt Dubajban, a kiszivárgott adatok szerint összesen 1,3 milliárd forint értékben.

Nem sokkal később azt is megírta a lap, hogy Matolcsy Ádám a Future Holdingtól bérelt milliárdos értékű luxusvillát, szintén Palm Jumeirah szigetén. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő áprilisban posztolt arról, hogy Matolcsy Ádám a saját nevében 29 millió emirátusi dirhamért, átszámítva 2,9 milliárd forintért árulja a már említett dubaji luxuslakását. A volt jegybankelnök fia erről akkor a Telexnek azt írta: „Nem én árulom a lakást, ez egy rossz viccnek tűnik, de felhívom a figyelmét, hogy a hirdetés több, mint egy éves és egy ingyenes platformon van ahol bárki bárkinek a nevében feladhat hirdetést. Nem én adtam fel a hirdetést.”