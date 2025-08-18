Zelenszkij ismét a Fehér Házban

Az Axios fehérházi forrásai szerint az elnöki stáb direkt kérdéssel fordult az ukrán delegációhoz, hogy az ukrán elnök fog-e ezúttal zakót viselni. Zelenszkij a háború kezdete óta leggyakrabban katonai gyakorlószerelésekben mutatkozik eseményeken, és a február végi, botrányosra sikeredett találkozón emiatt is kapott beszólásokat. Elsősorban amúgy egy amerikai újságírótól, aki ezt tartotta fontosnak megkérdezni az ukrán elnöktől, de Trump is beszólt neki aznap.

A források szerint amúgy Zelenszkij egy fekete zakóban jelenhet majd meg, hasonlóban, mint amit a júniusi NATO-csúcson is hordott.