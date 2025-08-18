Zelenszkij ismét a Fehér Házban

Az orosz-ukrán háború szempontjából rendkívül fontos lehet akár ez a hétfő: Zelenszkij ugyanis ismét a Fehér Házba látogat, hogy tárgyaljon Trump amerikai elnökkel. Két nappal azután találkoznak, hogy Trump és Putyin Alaszkában tárgyaltak, és az a tárgyalási nap Putyinon kívül mindenkinek csalódást okozhatott: Trump az előzetesen belengetett céljait, például a tűzszünetet sem volt képes keresztülvinni, végül megállapodás nélkül váltak el egymástól, érdemi közös sajtótájékoztatót sem tartva.
Trump aztán a hazaúton telefonon beszélt Zelenszkijjel és az európai vezetőkkel, és ezután dőlt el, hogy az ukrán elnök Washingtonba utazik. Nem lesz egyedül, mint kiderült, számos európai vezető is elkíséri, igaz, ők majd csak a második körben csatlakoznak az ukrán elnökhöz, előbb lesz külön megbeszélése Trumppal.