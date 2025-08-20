Szijjártó Péter szerint a magyar kormány azért támogatja, hogy az oroszok is részt vehessenek az olimpián, mert a magyarok emlékeznek az 1984-es olimpiai bojkottra

Szijjártó Péter szerint a sportnak és a geopolitikának semmi köze nem lehet egymáshoz, ezért a magyar kormány ezért továbbra is amellett száll síkra, hogy mindenki részt vehessen az olimpián. Vagyis az orosz és a fehérorosz versenyzők is.

A külgazdasági- és külügyminiszter Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) volt elnökének budapesti díszdoktorrá avatásán beszélt arról, hogy az olimpiai eszme a sporton keresztül a béke és a megértés előmozdítását célozza. Azt mondta, hogy a sportnak van egy olyan feladata is, hogy a globális bizonytalanság és a durva konfliktusok idején is összekösse az emberiséget.

Szijjártó Péter az Forma-1-es Magyar Nagydíjon Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Szijjártó szerint amikor a magyar kormány amellett száll síkra, hogy mindenki részt vehessen az olimpián, akkor azt nem azért teszi, mert „ilyen- vagy olyanpártiak vagyunk, vagy ezeknek vagy azoknak vagyunk a kémei, ahogy az elhangzik, hanem azért, mert magyarok vagyunk, akik emlékszünk arra az évszámra, hogy 1984”. Ezzel a Los Angeles-i olimpiára utalt, amin a Szovjetunió bojkottja miatt a magyar sportolók sem vehettek részt.

„Ezért bíztatjuk a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot arra, hogy legyen bátor a jövőben is, valósítsa meg a teljes olimpiát.” (via MTI)