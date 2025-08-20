Tüntetéssé vált a Kneecap egyik tagja elleni vádemelés Londonban

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Az ír Kneecap több száz támogatója fogadta a zenekar Mo Chara művésznevű tagját a Westminsteri Bíróság előtt szerda délelőtt, írja a Reuters.

A 27 éves zenész ellen terrorizmus vádjával emeltek vádat, mivel a Hezbollah terrorszervezet zászlaját lengette egy 2024. novemberi londoni koncerten.

A Kneecap idén a Szigeten is fellépett volna, de a magyar kormány az antiszemita gyűlöletbeszédre és a Hamász, valamint a Hezbollah nyílt dicséretére hivatkozva három évre kitiltotta. A zenekart egyébként idén a legnagyobb németországi fesztiválokról is kitiltották.

Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP
Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP
Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

A Nagy-Britanniában kiemelkedően népszerű északír raptrió lett a Pussy Riot óta a legbotrányosabb együttes. A Kneecap kezdettől fogva épít a provokációra, sokak szerint mostanában túl messzire ment, és vezető brit politikusok is kikeltek az együttes ellen, miután a koncertjükön a Hamászt és a Hezbollahot éltették, illetve brit konzervatív képviselők halálát kívánták. A botrány kirobbanása után közleményt adtak ki arról, hogy nem támogatják és sosem támogatták a Hamászt vagy a Hezbollahot.

Ehhez képest az együttes a Hamász 2023. október 8-i mészárlásának másnapján, még az izraeli offenzíva előtt kiállt a „palesztinok küzdelme” mellett.

A szigetes fellépésük ellen Magyarországon 137 liberális értelmiségi tiltakozott petícióban, amit a III. kerületi önkormányzat is támogatott.

külföld hamász Magyarország sziget Kneecap nagy-britannia Westminsteri Bíróság Mo Chara hezbollah
Kapcsolódó cikkek

Hivatalos: kitiltották a Kneecapet Magyarországról

A Magyar Nemzet reggeli „értesülését” Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár erősítette meg egy tweetben. A hatósági végzés 3 évre szól, és azzal indokolja a kitiltást, hogy súlyosan veszélyeztetné a nemzetbiztonságot a beutazásuk és itt-tartózkodásuk.

Haász János
kult

A Pussy Riot óta nem kavart ekkora politikai botrányt zenekar

Az ír Kneecap úgy lett rendkívül sikeres, hogy kezdettől fogva tudatosan épített a provokációra. Most viszont úgy tűnik, túl messzire mentek, és sorban mondják vissza a koncertjeiket. Mi lesz az idei Szigetre bejelentett fellépésükkel?

Inkei Bence
ZENE

Már vezető politikusok követelik a Kneecap koncertjeinek letiltását, több tucatnyi előadó állt ki az észak-ír rapperek mellett

Már a londoni rendőrség terrorellenes egysége is nyomoz ellenük.

Czinkóczi Sándor
ZENE

137 liberális értelmiségi és művész petícióban tiltakozik a Kneecap szigetes fellépése ellen

„A Nova Fesztiválon elkövetett barbár erőszakot a Kneecap zenekar már a tömegmészárlás másnapján éltetni kezdte és azóta is folytatja.”

Szily László
MŰVÉSZET