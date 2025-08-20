Tusk: 1994-ben már kapott biztonsági garanciákat Ukrajna Budapesten, máshol legyen a Putyin–Zelenszkij-csúcs

„Budapest? Nem mindenki emlékszik, de 1994-ben Ukrajna már kapott a területi integritásra garanciákat Amerikától, Oroszországtól és Nagy-Britanniától. Budapesten” – írta Donald Tusk lengyel miniszterelnök, aki szerint egy másik helyszínt kellene keresni a Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij találkozójára.

A miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs szerint Tusk azért érvel Budapest ellen, mert „megsértődött”, hogy őt nem hívták a washingtoni tárgyalásra.

„Dühében most egy baráti ország, Magyarország irányába utálkozik – éppen a magyar államalapítás ünnepén. Mit szólnának ehhez a viselkedéshez a lengyel ősök?”

Arról, hogy Budapesten lehet Putyin és Zelenszkij találkozója, egy magas rangú washingtoni képviselő beszélt a Reutersnek és a Guardiannek. A Bloomberg szerint ezt Orbán Viktor javasolta Donald Trumpnak, mikor az amerikai elnök hétfőn felhívta (Ukrajna uniós tagságának blokkolása miatt).

Fotó: ILYA PITALEV, HANDOUT/AFP

Az orosz fél még nem egyezett bele a két elnök tárgyalásába – amit Trump fogalmazott meg igényként -, egyelőre annyit ígértek, hogy magasabb szintre emelik a megbeszéléseket.

A Politico közben nem két-, hanem egy „esetleges háromoldalú budapesti találkozóról” ír, amiről két amerikai forrás is beszélt.

Trump korábban azt mondta, a háromoldalú találkozó az ő részvételével a Putyin-Zelenszkij tárgyalás után következne, bár a Politico úgy fogalmaz, a háromoldalú találkozó a tárgyalások következő lépése lenne.

A lap szerint az amerikai titkosszolgálat készül egy közép-európai csúcstalálkozóra, de Karoline Leavitt, a Fehér Ház egyik sajtósa nem erősített meg semmilyen helyszínt, mikor rákérdeztek nála Budapestre.

Tusk azért választana másik helyszínt, mert 1994-ben írták alá a Budapesti Memorandumot, aminek értelmében biztonsági garanciákért cserébe Ukrajna lemondott az atomfegyvereiről. A memorandumot Oroszország is aláírta, majd 2014-ben megszállta Krímet. Zelenszkij tavaly októberben arról beszélt, most azért állnak háborúban, mert 30 éve lemondtak az atomfegyverekről, így vagy megint lesz nekik, vagy felveszik őket a NATO-ba. Később tisztázta, nem azt akarta mondani, hogy fejlesztenek atomfegyvert.