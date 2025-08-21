116 éves a világ legöregebb embere

116 éves lett a világ legidősebb embere, a brit Ethel Caterham, aki egy idősotthonban él a surrey-i Lightwaterben. Áprilisban lett a legidősebb élő ember, miután a brazil apáca, Inah Canbarro Lucas nővér 116 éves korában elhunyt.

Ethel Caterham a 115. születésnapját ünnepli 2024. augusztus 21-én. Fotó: George Archer/AFP

1909. augusztus 21-én született, ezzel ő VII. Eduárd brit király utolsó élő alattvalója. VII. Eduárd ükunokája, III. Károly 2024-ben képeslapot küldött neki a 115. születésnapja alkalmából.

Caterham három évvel a Titanic katasztrófája előtt és 8 évvel az októberi orosz forradalom előtt született, mindkét világháborút átélte.

A hampshire-i Shipton Bellingerben született nyolc gyerek közül a második legfiatalabbként, és a wiltshire-i Tidworthben nőtt fel.

Tinédzserként Indiában dolgozott, később pedig Hongkongban és Gibraltáron élt férjével, Normannal, aki alezredes volt a hadseregben.

A lightwateri idősotthon közleménye szerint Ethel és családja nagyon hálásak minden kedves üzenetért és az iránta tanúsított érdeklődésért. „Ethel csendesen tölti a napot a családjával, hogy a saját tempójában élvezhesse a születésnapját” – írták.

A valaha élt legidősebb ember, akinek az életkora bizonyítható volt, a francia Jeanne Louise Calment volt, aki 1997-ben halt meg 122 éves és 164 napos korában. (BBC)