Ajsa Luna is ízelítőt kapott a fideszes médiaterrorból: betámadták, mert ülve, cigivel a kezében énekelte el a Himnuszt

El képesztő Botrányról, a haza árulás minösíttet Esetéről számolt be a kormánymédia!!444!!!!

Ajsa Luna énekes-dalszerző fellépett augusztus 20-án a Szent István-napi rendezvénysorozat Műegyetem rakparton tartott könnyűzenei programján, a Road Movie Live-on, ahol a koncertje közben, a színpadon ülve énekelte el egy száma alatt a Himnuszt. Vagy ahogy a Mandiner „sokkoló produkció” felütéssel beszámolt az egyáltalán nem sokkoló produkcióról:

„Megbotránkoztató felvétel kering az interneten: a karibi-magyar származású énekesnő, Ajsa Luna ülve, cigarettázva énekelte a magyar Himnuszt augusztus 20-án, a közösségi média felhasználói pedig felháborodásukat fejezték ki a nemzeti szimbólum tiszteletlensége miatt.

A videó mellett a Jofi Koncert Facebook-oldalára feltöltött bejegyzés is előrevetítette a botrányt: Előre szólok, biztosítékot kiverő »produkciót« láttok...” – olvasható a posztban. Az énekesnő viselkedése nemcsak a közönséget sokkolta, hanem aláásta az ünnep komolyságát is, hiszen a Himnusz előadása nem csupán zenei teljesítmény, hanem a nemzeti összetartozás és tisztelet kifejezése is.”

Az ATV-n is megjelent egy cikk Hamisan, cigivel a szájában kornyikálta a himnuszt az államalapítás ünnepén Ajsa Luna címmel, amiben arról írnak, hogy „jól hallható, hogy az énekesnő ki sem tudja énekelni rendesen a magas hangokat, sőt olyan, mintha el is felejtette volna egy ponton a szöveget”. A felvételen egyébként látható, hogy Ajsa Luna a dal éneklése közben nem dohányzik, csak cigarettát tart a kezében. A koncertet az énekesnő a „Boldog születésnapot, Magyarország!” köszöntéssel zárta.

Ajsa Luna a Telexnek nem akart nyilatkozni, csak az Instagram-storyját ajánlotta, amiben azt írta: „A tegnapi koncert margójára: Augusztus 20-a alkalmából némi rám jellemző spontaneitással, pusztán hazaszeretetből az egyik dalom (Aludj hófehérke) első verzéje helyett, volt merszem elénekelni a Himnuszt. Mindössze azért, hogy közelebb legyek a közönségemhez (akik egyébként velem énekeltek), lecsücsültem a színpad szélére. Nem volt cigi a számban, nem vágtam unott fejet és nem felejtettem el a szöveget sem. Pusztán annyi történt, hogy a nemzeti ünnep alkalmából kissé átszellemülve a saját stílusomban a saját dalom zenei alapjára ráénekeltem egy Himnusz átdolgozást. Aki ismer és követ, az tudja, mennyire szentimentális téma nálam a hazaszeretet, mondanom sem kell, hogy semmiféle rossz szándék nem vezérelt, sőt, a célom az volt, hogy felköszöntsem Magyarországot úgy, ahogyan ez a saját performanszomon belül autentikus.”

A posztban említett dalnak egyébként ez a klipje:

Egyébként ez volt az az augusztus 20-i rendezvény, amin végül a Margaret Island és ByeAlex sem léphetett fel, pedig meghívták őket.