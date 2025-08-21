A kormányhivatal vizsgálata arra jutott, hogy a BKV-buszok alig ötöde van műszakilag megfelelő állapotban

Aggasztó és veszélyes hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal ellenőrzése a BKV autóbuszainál – közölte Budapest Főváros Kormányhivatala. A legjellemzőbb problémák a tűzveszélyes olajszivárgás, az elégtelen fékhatás, valamint a rossz állapotú gumiabroncsok. A vizsgálatokat azután rendelték el, hogy az utóbbi napokban több BKV-busz is kigyulladt.

Egy kiégett BKV-busz Fotó: Nagy Attila Károly

A vizsgálat során az ellenőrzött autóbuszok 22 százalékát a műszaki érvényesség törlésével kitiltották a forgalomból, 28 százalékát 30 napon belüli műszaki szemlére kötelezték, 28 százaléknál azonnali javítást rendeltek el. A közlemény szerint az ellenőrzött járművek mindössze 22 százaléka volt műszakilag megfelelő állapotban.

A már említett problémákon felül a vizsgálatok arra is rámutattak, hogy az utastérrel is sok a probléma (ülések rögzítése, kapaszkodók), és a kötelező tartozékok (ékek, porral oltó eszközök) is hiányoznak vagy már érvénytelenek.