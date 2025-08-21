Elfogtak egy ukrán férfit az olasz rendőrök az Északi Áramlat felrobbantása miatt

Az olasz rendőrség őrizetbe vett egy ukrán férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy 2022 szeptemberében részt vett az Európába irányuló orosz gázszállítások fő útvonalát képező Északi Áramlat 1 vezeték felrobbantásában. Szerhij K. a gyanú szerint azon a vitorláson tartózkodott, amit a támadók használtak. A Spiegel értesülése szerint a férfit szerda este az olasz rendőrök vették őrizetbe Rimini környékén, európai elfogatóparancs alapján.

A német lap már tavaly beszámolt arról, hogy a merényletet végrehajtó csapat ukrán búvárokból állt, akik szinte mindannyian civilek voltak, ugyanakkor az akciót egy korábbi titkosszolgálati tiszt, Roman Cservinszkij tervezhette és vezényelhette le. A búvárokat bérelt vitorlás jacht vitte a gázvezetékek közelébe, ahol a tengerfenéken robbanószerkezeteket helyeztek el. A most elfogott Szerhij K. az „Andromeda” nevű hajón tartózkodott, de a német szövetségi ügyészség nyomozói szerint nem tartozott a búvárok közé, inkább csak koordináló szerepet töltött be.

A robbanás helyén felbugyogó gáz Dánia partjainál 2022. szeptember 27-én, a dán légierő egyik F-16-osából fényképezve Fotó: Ritzau Scanpix via Reuters

A robbantás időpontjában nem üzemelt a vezeték, mert az oroszok korábban elzárták a gázcsapokat. Megrongálódott az Északi Áramlat 2 vezeték is, amit nem is állítottak üzembe azután, hogy az ukrajnai orosz invázió miatt Németország felfüggesztette a hitelesítési eljárását.

Bár a 300 millió dollárba kerülő akciót magánzsebből fizethették, azt a Spiegel szerint az akkori ukrán főparancsnoknak, Valerij Zaluzsnijnak is jóvá kellett hagynia. A Spiegel forrásai szerint Volodimir Zelenszkij elnököt nem tájékoztatták.