1000 rubel pénzbírságot kapott egy orosz lakos, mert megosztott a Sátánról egy képet

Júliusban betiltották a sátánizmust Oroszországban, a Kurgani Városi Bíróság pedig már ki is szabott 1000 rubel pénzbírságot egy helyi lakosra, amiért az interneten közzétett egy Sátánt ábrázoló képet, írja a meduza.

A bíróság közlése szerint a kurgani lakos azért kapott bírságot, mert a VKontakte-oldalán közzétett egy „Sátán szimbólumát ábrázoló fotót”. A bíróság sajtószolgálata nem közölt további részleteket az ügyről.

Ez az első ilyen döntés a Kurgani területen, és az elsők között van Oroszországban is.

Fotó: Bridgeman Images via AFP

Az Oroszországi Föderáció Legfelsőbb Bírósága júliusban helyt adott Igor Krasznov, az Oroszországi Föderáció főügyésze által benyújtott keresetnek, amelyben szélsőségesnek nyilvánítja a Sátánisták Nemzetközi Mozgalmát, és betiltja tevékenységét Oroszországon belül. Eszerint a mozgalom „szélsőséges ideológián, a hagyományos vallási felekezetekkel szembeni gyűlöleten és ellenségességen alapul”.

Bár meglehetősen hivatalosnak hangzik a szervezet neve, a jelek szerint nem létezik, legalábbis nem ezen a néven. A Meduza korábban azt írta, hogy a Legfelsőbb Bíróság korábban is betiltott már „más fiktív mozgalmakat”, például a „nemzetközi LMBT mozgalmat”, aztán ezt a megnevezést végül az LMBTQ+ személyek üldözésére és művészeti alkotások cenzúrázására használta fel.