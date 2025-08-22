Az EU főképviselője szerint belesétálnak Putyin csapdájába, ha ukrán területeket adnak át

Ne kényszerítsék Ukrajnát arra, hogy egy jövőbeli békeszerződés részeként területeket adjon át Oroszországnak – mondta a BBC-nek Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.

Kallas arról beszélt, ha átengedek területeket, azzal belesétálnak Putyin csapdájába. Putyin állítólag a Donbasz egészét akarja, amelynek 24 százalékát még az ukránok ellenőrzik, „cserébe” felajánlotta, hogy a másik két megyénél, Herszonnál és Zaporizzsjánál befagyasztja a frontvonalat. A hétfői washingtoni tárgyalás előtt pedig Trump arról posztolt, Ukrajna adja át Krímet az oroszoknak. Zelenszkij elutasította a területek átadását.

Kallas az interjúban hosszan beszélt az Ukrajnának nyújtandó „hiteles és erőteljes” biztonsági garanciákról, bár elismerte, hogy sok konkrét lépés még nem történt a visszatartó erő megteremtése érdekében. A nagyhatalmak vezetői elvileg most dolgoznak a garancia részletein, de az orosz külügyminiszter lényegében közölte, ők csak olyan verziót fogadnak el, amit meg is vétózhatnak.

Kallas szerint „a legerősebb biztonsági garancia egy erős ukrán hadsereg.”

Fontosnak nevezte, hogy a biztonsági garancia ne csak papíron létezzen. Azt majd a „szövetségben részt vevő országoknak” kell eldönteniük, hogy mivel tudnak mindehhez hozzájárulni.

Kallas szerint az alaszkai csúcson Putyin mindent megkapott, amit akart, ami befolyásolja a békekötési hajlandóságát. „Olyan fogadtatásban részesült, amilyenben akart, és azt is elérte, hogy ne vezessenek be szankciókat. Putyin csak nevet, és fokozza a gyilkolást.” Kallas szerint Oroszország semmilyen engedményt nem tett.

Az EU összeállította a 19. szankciócsomagot, hogy nyomást gyakoroljon az oroszokra a tárgyalások érdekében. Trump két hetet adott egy Putyin-Zelenszkij találkozóra, de kétséges, hogy az megvalósul. Elképzelhető, hogy Trump taktikát vált, ha Putyin nem akar egyeztetni.