Egy ló volt kikötve az óbudai panelek között szerda este

Lónyerítésre riadtak az egyik óbudai lakótelepen élők, szerda este még a katasztrófavédelmet és a rendőrséget is kihívták azzal, hogy egy ló van kikötve a házuk elé – írja a hvg.hu.

A ló a Dévai Bíró Mátyás téri templom mögött volt kikötve, az egyik panelház előtti fás részen. A katasztrófavédelmet éjjel fél 12-kor riasztották, de nem kellett intézkedniük, ahogy a rendőröknek sem. A lakók szerint ők csak megitatták az állatot, majd távoztak.

A lakók meglepődtek, hogy ott maradhatott az állat, mert ha elszabadul, komoly balesetet is okozhatott volna a közeli négysávos Pacsirtamező utcán. A lap úgy tudja, egy nő érkezett lóháton a budai agglomerációból a városba, és mivel Óbudán éjszakázott, kikötötte az állatot az egyik ház elé. Reggel távoztak.

Címlapképünk illusztráció, forrás: Dominika Zarycka/NurPhoto via AFP