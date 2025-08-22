J. D. Vance bevallotta, hogy megint megalázta Zelenszkijt, csak most a színfalak mögött, csendőrhumor formájában

Nem világos, hogy ezen a ponton J. D. Vance már megtörte-e a jeget, vagy éppen azelőtt vannak

Fantasztikus részlet derült ki a hétfői washingtoni Trump–Zelenszkij–európai vezetők csúcstalálkozóról, amit a jelenet egyik főszereplője mesélt el napokkal később.

A háborús csúcstalálkozó elején az ukrán elnök és delegációjának vezetői a Fehér Ház Ovális Irodájában találkoztak először Donald Trump elnökkel. A beszélgetés tétje óriási volt, a jelenlévőknek közben nem tudott nem eszébe jutni az a februári jelenet, amikor Zelenszkij legutóbb Trumpnál járt ebben a szobában, és J. D. Vance alelnök a nemzetközi diplomáciában szinte példátlan módon kezdte alázni őt a kamerák kereszttüzében. Hálátlannak nevezte, majd egy kisgyereket leckéztető kellemetlen felnőtt modorában kérdezte fel azért, mert szerinte nem köszönte meg szépen az amerikai katonai segítséget.

Híres fotó a hírhedt februári pillanatról, amikor Vance szívatni kezdte kiszolgáltatott vendégét Fotó: SAUL LOEB/AFP

J. D. Vance a Fox hírtévének adott friss interjújában idézte fel, hogy most hétfőn milyen módszert talált ki a feszült hangulat gyors feloldására az Ovális Irodában tartott megbeszélés elején. Odafordult Zelenszkijhez, és azt mondta neki:

„Elnök úr, ha rendesen viselkedik, meg se fogok szólalni.”

J. D. Vance emlékei szerint Zelenszkij erre elnevette magát – és a jég megtört.

Nem véletlen, hogy a hétfői háborús csúcs az idén január óta jellemző, új típusú diplomácia jegyében zajlott: Európa vezetői és Zelenszkij megállás nélkül hízelegtek Trumpéknak. Ez az „egyes, leülhet" stílusú, magas lóról előadott csendőrös-tanítóbácsis humor eddig nem volt jellemző a diplomáciában, de ma már ez számít jó hangulatnak, ha valaki az amerikai adminisztrációval tárgyal.