Magyar Péter képeket posztolt a vitorláson álldogáló-üldögélő Orbán Viktorról

A vitorlás hajón álldogáló Orbán Viktor miniszterelnökről közölt képeket Magyar Péter. A Tisza Párt vezetője azt állítja, hogy a hajón tartózkodik a miniszterelnök sajtócsapatának legfontosabb tagja, Kaminsky Fanni, és Orbán Balázs politikai igazgató is (utóbbiról nincs kép).

Hogy pontosan hol és mikor készültek a képek, arról Magyar semmilyen információt nem közölt.

Orbán Viktor ma reggel (immár második hete) kihagyta a pénteki interjúját a Kossuth Rádióban, tegnap viszont még részt vett a kormányülésen.

A Hot Stuff néven futó hajót egy hétre 9000 euróért lehet kibérelni, elég jól néz ki belülről, 12 fő el is fér benne. A képek tanúsága szerint a miniszterelnököt feltehetően a horvát Milna jachtkikötőjében fotózták.

Idézzük is fel, mit mondott Orbán Viktor miniszterelnök az MCC Feszten:

Az én koromban az ember már nem változtat a szokásain, tehát én minden nyáron elmegyek Horvátországba. Van egy olyan meggyőződésem, lehet, hogy ez nem mindannyiunkra igaz, de azt hiszem, szinte minden magyarra, hogyha legalább egy évben egyszer nem látjuk a tengert, akkor nagy baj van. Tehát valahogy a végtelenség, a kiszabadulás, valahogy nekem legalábbis erre szükségem van. Arról nem beszélve, hogy ott fölülök a kis vitorlásra, és viszontlátásra, majd találkozunk két hét múlva. Ez az utolsó lehetőség minden nyáron a számomra, hogy összeszedjem magam... Tehát azt hiszem, hogyha kapok két hetet, akkor rendbe hozom magam. A balliberális sajtót minden érdekli. Szóval, hogyha állami géppel megyek egy állami tárgyalásra, az a baj. Ha a biznisz osztályon utazom, az a baj. Ha fapadossal megyek, akkor az a baj. Az, hogy én olyat csináljak, ami a balliberális sajtónak tetszik, ezt a vágyamat már régen föladtam. Nincs ilyen ambícióm a nyaralással kapcsolatban sem.

FRISSÍTÉS 13:49

Menczer Tamás reagált Magyar Péter posztjára (a teljes szöveg ide kattintva olvasható), a lényegi információ belőle mindössze annyi, hogy a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója megerősítette, hogy Orbán Viktor Horvátországban nyaral, ugyanarra a beszélgetésre hivatkozva, amiből fentebb mi is idéztünk. Egész pontosan ezt írta:

„ahogy 10 éve minden nyáron, a miniszterelnök idén is Horvátországban tölti a szabadságát. Egy vitorláson. Ezt az MCC feszten idén előre el is mondta. ”

Menczer szerint Magyar, aki a saját posztjában azt írta, hogy a miniszterelnök honvédségi géppel repült, zebrázott, azaz nem mondott igazat.