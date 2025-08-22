Miért tiltotta be a Fidesz a kutyával koldulást? Mert a koldusok kutyái Soros és von der Leyen ügynökei!

Képünk csak illusztráció! Fotó: FRANK RUMPENHORST/dpa Picture-Alliance via AFP

Gyorsan elszpojlerezném a poént:

A kutyával való koldulás mai naptól érvényes betiltása teljesen felesleges fideszes flexelés az eleve nyomorultakkal, aminek nincs más célja mint a hajléktalanok piszkálása és aminek semmi köze a koldusok mellett üldögélő vagy heverő kutyák féltéséhez.

Most léptek életbe az állatvédelmi törvény és a BTK nyár elején elfogadott módosításai, ezek egyike a kutyás koldulás említett betiltása. Ami azért is lóg ki annyira a módosító csomagból, mert a többi újdonság kivétel nélkül kifejezetten pozitív. Próbálnak lecsapni az egészen kis kölyökkutyákkal lelketlenül bizniszelő úgynevezett szaporítókra, megtiltották az élő állatok nyereményajándékként való kisorsolását és súlyosabban büntetnék az állatkínzást, ha azt ebrendészeti telephely vagy állatmenhely működtetése során követik el. Az egész módosító csomag ugyanis úgynevezett Facebook-politizálás eredménye: vagyis miután idén egymás után több súlyos állatkínzós sztori okozott morális pánikot a júzerek körében, olyanok, mint a 78 kutyát egyszerre kínzó, 21-et korábban lefagyasztó zalaszentgróti nő esete, a kormány gyorsan lépett, hogy úgy tűnjön, cselekszik.

Az ilyen ad hoc felbuzdulások jellemzően nem a leghatékonyabbak, de ebben az esetben nagyrészt legalább sikerült racionális módosításokat kitalálni. És ha már ott volt a lehetőség, mellékesen rúgtak egyet a hajléktalanokba is. Mintegy szórakozásból. A koldulós módosítás ugyanis már szándékában sem a koldusok mellett heverő kutyák védelméről, hanem a gazdáik szívatásáról szól. Mások motívációit megtippelni is veszélyes dolog, raádásul az úgynevezett árokmélyítés közkedvelt eszköze, de ebben az esetben biztosan állíthatom a fentieket. Azt, hogy a kérdéses bekezdés miről szól, ugyanis maga a módosító csomag beterjesztője, a törvénymódosítást a nevére vevő Ovádi Péter fideszes képviselő árulta el, a javaslat írásos indoklásában. Ezt írta oda ugyanis:

„A Javaslat értelmében – a kettős szankcionálás tilalmának alkotmányos elvét szem előtt tartva – az állattal való koldulásnak nem tényállási eleme az állattartási szabályok megsértése, hanem önmagában az állat társaságában történő koldulás már megvalósítja a szabálysértést. Az esetlegesen társuló állatvédelmi szabályszegésekkel szembeni fellépés az állatvédelmi hatóság feladata a közigazgatási jog alapján. Így a szabálysértési jog a közigazgatási jogszabályoktól függetlenül pönalizálja az állattal való koldulást.”

Emeljük meg gyorsan foxibőr süvegünket a „pönalizálja” szó előtt, aztán olvassuk el újra az indoklást! Az új törvény tehát Ovádi szerint nem azért tiltja a koldulást kutyával, mert az rossz lenne a kutyának (= a koldus megsértené az állatvédelmi szabályokat), hanem csak úgy. Ahogy a lenti laktanyában mondták annak idején a minket kínzó szabolcsi és BAZ megyei proto-fideszesek, nehogymá jól érezzék magukat.

A tiltás eleve felesleges lenne, ha valaki a kutyáért aggódna: ha a koldus állata látványosan alultáplált vagy rossz bánásmód nyomai látszottak rajta, eddig is fel lehetett lépni ellene.

Aki túl sok kormánypropagandát fogyaszt, annak köztudottan furcsa dolgok történnek az agyával. Amikor Lentulai Krisztián propagandista leült Triesztben reggelizni 3 jóbarátjával és ránézett a pisztáciás fánkjára, az jutott eszébe róla, hogy Magyar Péter beszart. Majd a szájához emelte a fánkot. Az majdnem ennyire vicces, hogy Ovádi fejében mi fordul meg, amikor meglát egy kutyával kolduló alakot: a kutya Soros György woke hadseregének közkatonája és épp az agyunkat mossa . Ez sem az én ráfogásom, Ovádi maga írja a módosítás indoklásában:

„Az állatok védelme megkívánja, hogy ne lehessen őket társadalmi érzékenyítés céljából kihasználni."

Igen, a fideszes törvényhozó szemében a kutyás koldus nem enni akar, hanem érzékenyít. Nem azért van kutyájuk, mert társra vágynak, hanem mert át akarják gyúrni az agyunkat. Ahogy madarak sem léteznek igazából, úgy koldusok sem: mindegyik Urusla von der Leyen woke ügynöke.

Esélyes egyébként, hogy a kutyás koldulás ilyen en bloc tiltása nem fogja kiállni a törvényesség próbáját, ha valaki uniós fórumok elé viszi a pitiánerségében is kellemetlen ügyet. Prága önkormányzata idén nyár elején tervezte a kutyával való koldulás betiltását a város területén, ami a cseh belügyminisztérium tiltakozása miatt csúszik. A tárca azzal érvelt, hogy mind a cseh alkotmánybíróság, mind az Emberi Jogok Európai Bíróságának korább ítéletei arra utalnak, hogy a koldulás alapvető emberi jog. Márpedig ha így van és kutyát is szabad tartani, akkor a közös koldulást sem lehet csak úgy általában megtiltani.

A kutyás koldulás betiltása eleve kicsit olyan, mint Trumpék harca az ifjúsági transz sportolók ellen. Értelme kizárólag agybeteg kultúrharcos szempontból van, hiszen maximum pár tucat embert érinthet, mégis kiválóan mutatja a hatalmon lévők szellemi állapotát.