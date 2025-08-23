Néhány észak-koreai katona átmasírozott a határon, amire Dél-Korea figyelmeztető lövéseket adott le

A dél-koreai vezérkari főnökök egyesített hivatalának (JCS) közleménye szerint a határvidéken szolgáló észak-koreai katonák egy része kedden, helyi idő szerint körülbelül 15:00 órakor (BST) átlépte a két ország közötti katonai demarkációs vonalat, írja a BBC. A katonák később visszavonultak az északi részre.

Ko Dzsongcsol altábornagy szerint a szöuli hadsereg géppisztollyal több mint 10 figyelmeztető lövést adott le a katonái felé – jelentette az észak-koreai állami média. A lövéseket „szándékos provokációnak” minősítették, és Phenjan azzal vádolta meg Szöult, hogy „kontrollálhatatlan feszültséget” kockáztat.