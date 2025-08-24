500 négyzetméteren égnek vasúti talpfák a sínek mellett Angyalföldön

Messziről látható, hatalmas fekete füst száll Budapesten.

Fotó: olvasónk

A Katasztrófavédelem közölte, hogy: „Tűz keletkezett Budapest IV. kerületében, a Balzsam utca és az Újpalotai út közelében. Vasúti talpfák égnek a sínek mellett, mintegy ötszáz négyzetméteren. A fővárosi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltják a lángokat.”

Fotó: Windisch Judit/444

A terület közel van Angyalföld vasútállomáshoz, tudósítónk szerint több méter magas lángokkal ég a tűz.

Fotó: Windisch Judit/444

Fotó: Windisch Judit/444

Kollégánk azt is elmondta, hogy a Nyugati pályaudvartól 15:21-kor elindított piliscsabai vonaton bemondták, hogy a tűz miatt a vonat csak Angyalföldig közlekedik, onnan gyalog mehetnek az emberek Újpestig, ahonnan már jár a vonat. Frissítés: kiderült, hogy mégsem megy vonat Újpestről Esztergomig, de 16:10-kor ezt még mindig nem mondták be vagy írták ki.

Frissítés

A Katasztrófavédelem szerint a tűz eddig tisztázatlan okból a Balzsam utca és az Újpalotai út közelében, a sínek mellett keletkezett, azóta sikerült megakadályozni a tűz továbbterjedését.