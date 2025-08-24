A DK mind a 106 körzetben indít jelöltet, közölte Dobrev Klára

„A DK mind a 106 körzetben indít jelölteket, mert tudjuk, hogy van sokszázezer olyan ember, aki kormányváltást akar, de sosem fog egy jobboldali pártra szavazni” – közölte Dobrev Klára, a párt elnöke.

Szerinte a baloldaliaknak és liberálisoknak is szüksége van politikai képviseletre. Dobrev azt mondta, garanciát adna nekik, hogy ő foggal-körömmel fog harcolni az általuk képviselt értékrendért.

A Momentum június elején döntötte el, hogy a „kormányváltás elősegítése érdekében” nem indul el a jövő évi országgyűlési választáson. A Kutyapárt tavasszal arról határozott, hogy önállóan indulnak 2026-ban, de nem lesz 106 jelöltjük. A Tisza viszont 106 saját jelölttel vág neki a 2026-os választásoknak, akiket egy hosszabb jelöltállítási folyamat során választanak majd ki.